Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Yerli Malı Haftası dolayısıyla hem yerli ürünlere dikkat çekmek hem de yerli ekonominin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Kuvayı Milliye İlkokulu’nda düzenlenen etkinliklere katıldı.

Okullarda öğrencilerin yerli tüketim yapmalarına, tutumlu olmalarına ve birer bilinçli tüketici olmalarına dikkat çekmek amacıyla kutlanan Yerli Malı Haftası etkinlikleri, bu yıl da çeşitli programla kutlandı. Karatay Belediyesi de, söz konusu etkinlikler çerçevesinde Konya Pazarcılar Odası işbirliğiyle; Kuvayı Milliye İlkokulu öğrencilerine meyve ikramında bulundu. Karatay Belediye Başkan Hasan Kılca da, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ve Konya Pazarcılar Odası Başkanı Murat Petek ile birlikte okulları ziyaret ederek öğrencilere meyve dağıttı.

“Ata Tohumlarımızla yerli malına büyük destek verdik”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, öğrencilerle bir araya geldiği etkinlikte yerli üretimin önemine değinerek yerli ürünlerin geleceğimizin teminatı olduğuna vurgu yaptı. Başkan Kılca, “Yerli Malı Haftası, özellikle çocuklarımızda yerli ürün bilincini geliştirmek ve ekonomimize katkı sağlamak adına çok önemli bir hafta, Karatay Belediyesi olarak bizler, her zaman yerli ve milli ürünlerin destekçisi olduk. 4-5 yıldır Ata Tohumu ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Çalışmalarımız neticesinde oluşturduğumuz alanda tarımsal üretim yapıyoruz. Tüm bunların sonucunda ise domates, biber, bal kabağı çikolataları, bal kabağı, domates reçeli gibi katma değer sağlayacak birçok ürün ürettik. Bu vesileyle biz de ata tohumlarına sahip çıktık ve üretimlerini yaparak yerli üretim adına önemli bir çalışmaya imza attık. Bugün görüyoruz ki geleceğin teminatı olan çocuklarımız da bu bilinci küçük yaşta kazanmaya başlıyorlar. Yerel ürünlerimiz sadece ekonomimize katkı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kültürümüzü ve değerlerimizi de korur. İşte bu nedenle, yerli malı kullanmak bir tercih değil, bir sorumluluktur. Günlük hayatımızda yerli ürünlere daha çok yer vererek çocuklarımıza güzel bir miras bırakabiliriz. Karatay Belediyesi olarak bu bilinci yaymak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.