Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ramazan ayının manevi atmosferinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Kılca, Adliye son durakta minibüsçülerle iftar yaptıktan sonra Çelebi Camii’nde vatandaşlarla birlikte teravih namazı kıldı.

KONYA (İGFA) - Başkan Hasan Kılca, Adliye son durakta minibüsçü esnafıyla bir araya gelerek onlarla iftar yaptı. İftar sofrasında esnafla sohbet eden Kılca, Ramazan ayının bereketini paylaştı. Programa Hasan Kılca’nın yanı sıra AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, AK Parti Karatay İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

ÇELEBİ CAMİİ’NDE TERAVİH NAMAZI

İftarın ardından Başkan Kılca, Hacıveyiszade Mahallesi’nde bulunan Çelebi Camii'ne geçerek vatandaşlarla birlikte teravih namazı kıldı. Namaz sonrasında cami cemaatiyle sohbet eden Kılca, vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti ve isteklerini dinledi.

Başkan Hasan Kılca, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak, vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kılca, “Minibüsçü esnafımızla iftar yaptık, teravih namazında da vatandaşlarımızla buluştuk. Her fırsatta vatandaşlarımızla buluşarak, Ramazan ayının bereketini paylaşıyoruz. Rabbim tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin” dedi.

Karatay’ın tüm mahallerine büyük hizmetler kazandırdıklarını aktaran Kılca; her yatırımın altında büyük emek ve alın teri olduğunu dile getirdi. Karatay için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerine vurgu yapan Kılca sözlerini şöyle tamamladı; “Tükenmeyen bir hizmet aşkımız var. Karatay’ımıza birçok hizmet kazandırdık. Yeni parklar yaptık, yeni caddeler açtık. Engelsiz Yaşam Merkezimizin açılışı için artık gün sayıyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. Bizler hizmet etmek için varız. Bu noktada Karataylılarla birlikte el ele vererek, daha güzel hizmetlerin altına hep birlikte imza atacağız.”