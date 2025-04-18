Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ramazan ayında büyük bir özveriyle çalışan Odunpazarı Belediyesi Aşevi’ni ziyaret etti.

Başkan Kurt’un ziyareti sırasında, Odunpazarı Mesleki Eğitim Merkezi’nde eğitim gören öğrenci ve öğretmenler de kültür turu kapsamında aşevinde yemek yiyordu. Aşevi’nden yemek almaya gelen vatandaşlarla birlikte aynı ortamda bulunan öğrenci ve öğretmenlerle kısa sohbetler gerçekleştiren Başkan Kurt, dayanışma ve paylaşma kültürünün önemine dikkat çekti. Başkan Kurt, "İçinden geçtiğimiz bu zor süreçte en büyük gücümüz, birbirimize omuz vermek. Dayanışmayla bu karanlık tabloyu birlikte aşacağız" dedi.

"Vatandaşın nefes alacak hali kalmadı"

Aşevi ziyaretinin ardından Erenköy Mahallesi’ne geçen Başkan Kazım Kurt, önce Erenköy Mahalle Muhtarı Sıdıka Nur Karabulut’u ardından da Sezai Aksoy Halk Merkezi’ni ziyaret etti. Başkan Kurt bu ziyaretlerin ardından da Erenköy’de bir kahveye giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Kurt, artan ekonomik sıkıntılar, yükselen enflasyon ve düşen alım gücüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Kurt, "Vatandaşın nefes alacak hali kalmadı. Esnaf siftah yapamadan kepenk kapatıyor. Ekonomik kriz derinleşiyor, buna karşı seyirci kalamayız" ifadelerini kullandı.

"Erken seçim bir seçenek değil, bir zorunluluk"

Erken seçim çağrılarına da değinen Başkan Kurt, "Bu düzen değişmeli. Halk artık çözüm istiyor, umut istiyor. Erken seçim bir seçenek değil, bir zorunluluk haline geldi. Biz yerel yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz ama köklü çözüm için merkezi iktidarın değişmesi şart" dedi. "Her zaman halkımızın yanındayız" diyen Başkan Kurt, "Sahadayız, iç içeyiz. Vatandaşın derdi bizim derdimiz. Dayanışmayla, birlikte üreterek ve paylaşarak bu zor günleri aşacağız" diyerek sözlerini noktaladı.