Ortahisar Belediye Meclisi’nin 2025 yılı toplantılarının ilki, Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın yönetiminde başladı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, açılışta yaptığı konuşmada Meclis üyelerinin, birim müdürlerinin ve meclise katılan tüm misafirlerin yeni yılını kutladı. 2025 yılının Ortahisar’a, Trabzon’a ve ülkeye güzellikler getirmesini dileyen Başkan Kaya, “Yeni bir yıl yeni umutlar yeni bir başlangıç. Öncelikle hepinizin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılda her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ediyorum. Ailenizle birlikte sağlık, mutluluk, huzur içerisinde yeni bir yıl, yıllar geçirmenizi diliyorum” dedi.

Başkan Kaya’nın açılış konuşmasının ardından Ortahisar Belediyesi’nin Aralık ayı faaliyetlerinin yer aldığı sunum gerçekleştirildi.

Halk ekmek satış şubelerinin sayısının 5’e çıkarıldığını açıklayan Başkan Kaya, “İlk halk ekmek satış yerimizi belediyemizin önünde açmıştık. Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda halk ekmek şubelerimizin sayını 5’e çıkardık. Şehrimizin özellikle ihtiyaç sahibi kesimlerinin yaşadığı ve büfe talep ettiği Değirmendere, Kaymaklı, Esentepe üçgeninde bir büfe, Pelitli, Yenicuma ve İnönü Mahallelerimizde de birer büfe olmak üzere sayıyı 5’e çıkardık. Bunu da vatandaşlarımız ve muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda yaptık. Orada her gün sıcak, taze ekmeklerimizin satışını yapıyoruz” dedi.

“Halk süt ve beslenme saati uygulamamız başlıyor”

İhtiyaçlı, yoksul ve dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara bugüne kadar hiç uygulanmayan hizmetleri de eklediklerini açıklayan Başkan Kaya, “3-6 yaş arasındaki çocuklarımız için ücretsiz Halk Süt dağıtımı yapacağız. Ayrıca 6-10 yaş arasındaki çocuklarımıza yönelik olarak da “Beslenme Saati” uygulamamızı başlatıyoruz. Bu uygulama kapsamında, her gün farklı bir menüyle hazırlanacak olan beslenme çantalarımızda sandviç, kuruyemiş ve meyve suyu gibi sağlıklı ürünler yer alacak” şeklinde konuştu.

Başkan Kaya, Ortahisar Belediye Meclis Üyeliği ve AK Parti Grup Başkanvekilliği görevlerinden istifa eden Zeki Kavanoz’un yerine gelen Yavuz Şanver’i tebrik etti. Toplantıda, Belediyenin mali işlerini denetlemek üzere kurulan Denetim Komisyonu üyeleri belirlendi. Grupların ortak önergesiyle Temel Çoban, Serdar Çebi, Birsen Karaahmet, Yavuz Şanver ve Semih Bulutoğlu, Denetim Komisyonu üyeliklerine seçildi.

Belediye Meclisi’nin 2025 yılında tatil yapacağı ay, geçen yıl olduğu gibi Meclis üyelerinin oybirliğiyle yeniden Ağustos ayı olarak belirlendi. Buna göre Ortahisar Belediye Meclisi, 2025 yılının Ağustos ayında tatile girecek.

Gündemdeki maddelerin görüşülmesinin ardından ilk gün toplantısı sona erdi.