İncirliova Belediye Meclisi Denetim Komisyonu tarafından yapılan denetimde; İncirliova Belediyesi’nin 2024 yılına ilişkin iş ve işlemlerinde, suç unsuru oluşturacak ve kanuna aykırı hiçbir olumsuzluğa rastlanılmadı.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya büyük bölümü Cumhuriyet Halk Partili (CHP) üyelerden oluşan denetim komisyonunun incelemesinden sorunsuz geçti.

İncirliova Belediye Meclisi Denetim Komisyonu 2024 yılına ilişkin denetim raporunu hazırladı. Rapor İncirliova Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısı 1. oturumunda okundu. 2024 yılı içerisinde yapılan harcamalara ilişkin incelemeleri içeren raporda herhangi bir usulsüzlüğe rastlanılmadığı belirtildi. Üçü CHP’li beş komisyon üyesi tarafından tüm mali tablolar incelenerek hazırlanan rapora göre; İncirliova Belediyesi’nin 2024 yılı içerisindeki tüm mali iş ve işlemleri, kanunlara ve usullere uygun olarak gerçekleşirken, herhangi bir kamu zararının da oluşmadığı tespit edildi. Göreve geldiği günden bugüne belediye meclisi çoğunluğu olmaksızın görev yapan Başkan Kaya, bundan önceki tüm denetimlerden olduğu gibi bu denetimden de tertemiz geçti.

"İncirliova Belediyesi emin ellerde"

Denetim komisyonca hazırlanan rapora ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Kaya, "İncirliova Belediyesi’nin emin ellerde olduğu denetim komisyonunun yaptığı incelemeler ve hazırlamış olduğu rapor ile bir kez daha görülmüştür. Üstelik bu komisyonun bir özelliği var. Bu komisyonun çoğunluğu diğer partide ve ben göreve geldiğimden beri altı yıldır bu komisyon çoğunluğu hiçbir zaman bizde olmadı. Bu durum da bizim için gurur kaynağıdır, çoğunluğu karşı partide olan bir komisyon tarafından denetlendik ve yine bir denetimden daha tertemiz geçtik. Bir yandan ilçemiz için hizmet üretirken öte yandan yaptığımız mali iş ve işlemlerde kanunlara ve usullere uyarak, kamu zararı oluşmasının da önüne geçtik. Her zaman belirttiğimiz gibi dürüstlüğümüz en büyük sermayemiz. Şimdiye kadar girdiğimiz her denetimden olduğu gibi bu denetimden de alnımızın akı ile tertemiz çıktık" dedi.

Açıklamalarında hizmet, tasarruf ve şeffaf belediyeciliği bir bütün halinde uyguladıklarını ifade eden Başkan Kaya, "Bizim için hesap verebilir, şeffaf belediyecilik ilkesi bir söylem değil, her zaman eylem olmuştur. Bir yandan hizmet üretirken bir yandan da tasarrufu elden bırakmıyoruz. Şeffaf belediyecilik ile de harcadığımız her kuruşun hesabını vatandaşlarımıza veriyoruz. Bugüne kadar uyguladığımız tasarruf politikalarından taviz vermeden hizmetlerimize devam ederken, doğru harcamalar ile vatandaşlarımızın bize emaneti olan belediye bütçemize de sahip çıkıyoruz. Belediyemizi bu anlayış ile yönetmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.