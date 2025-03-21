İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya Arzular Mahallesi’nde yapılacak köprünün temel atma işlemini mahalle sakinleri ile birlikte gerçekleştirdi.

Temiz havası ve doğal güzelliği ile İncirliova’nın en güzel mahallelerinden biri olan Arzular Mahallesi’nde vatandaşların bahçe ve tarlalarına gitmek için kullandıkları yol üzerindeki köprünün yapım çalışmalarına başlandı. Göçük Gediği Yolu olarak bilinen mevkide yapılacak olan köprü 17 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde araç ve yaya geçidine uygun olarak yapılacak.

Yapım çalışmalarını yerinde incelemek için inşaat alanına gelen Başkan Kaya’yı Arzular Mahallesi Muhtarı Ümit Özkan ve mahalle sakinlerinden oluşan kalabalık karşıladı. Kalıbı çakılan köprüye ilk betonun dökülmesinden önce inşaat alanında dualar edildi ve kurban kesildi. Köprüye ilk betonun dökülmesi için düğmeye Başkan Kaya ve Muhtar Özkan birlikte bastı. Özkan aynı zamanda Başkan Kaya’ya Arzular Mahallesi sakinleri adına hediye takdiminde de bulundu.

Muhtar Özkan köprünün yapım çalışmalarına başlanılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yıllarca vatandaşlarımız zeytine giderken üstünü başını çıkarıp çayın içerisinden geçmek zorunda kaldılar. Aytekin Başkanımız sayesinde bu sıkıntıları yaşamayacağız. Aytekin Başkanımıza ve tüm vesile olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Arzular Mahalle sakinlerinden 76 yaşındaki Ramazan Ak, "Köprünün yapılmasından dolayı çok memnunum. Yıllarca çok sıkıntı çektik. Çayın diğer tarafında 150 - 200 kişinin yeri var. Herkes çok rahat edecek. Aytekin Başkanımıza, muhtarımıza, devletimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Çayın içerisinden çıplak ayakla geçiyorduk"

Mahalle sakinlerinden Cahide Ak ise köprünün olmamasından dolayı mahallelilerin çektiği sıkıntıları dile getirerek " Çayın içerisinden çıplak ayağımızla, sırtımızda yükle çok geçmek zorunda kaldık. Sırtımızda zeytin de oldu çocuk da oldu. Bundan sonra korkmadan bahçemize gideceğiz. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Kaya bir seçim sözünü daha yerine getirdi

Arzular Mahallesi’nde başlayan köprü inşaatına ilişkin konuşan Başkan Kaya, "Arzular Mahalle Muhtarımız Ümit Özkan ve vatandaşlarımız ile birlikte mahallemizde yapımına başladığımız köprü inşaatımıza ilk betonu döktük. Seçim döneminde vatandaşlarımızın talebi üzerine verdiğimiz bir sözdü. Mahalle sakinlerimiz bahçe ve tarlalarına gidip gelirken çayın içerisinden geçmek zorunda kalıyor ve sıkıntı çekiyorlardı. Gerekli görüşmeleri gerçekleştirerek DSİ Genel Müdürlüğümüzün işbirliği ile köprünün yapım çalışmalarına başladık. İnşallah inşaat çalışmalarımız kısa sürede tamamlanacak ve bundan sonra Arzularlı vatandaşlarımız daha rahat ve güvenli bir biçimde bahçelerine gidip gelebilecekler. Böylelikle seçim döneminde verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmiş oluyoruz. Siyaset yok hizmet var demiştik. Merkez kırsal ayrımı yapmadan hizmet üretmeye devam ediyoruz. Devlet destekli belediyecilik hizmetlerimiz ile vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretirken, her zaman bizlere destekleri ile katkı sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.