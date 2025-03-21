Konya Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Gençlik Meclisi üyeleriyle buluştu. Başkan Kavuş, buluşma öncesinde gençlerle birlikte trafikte iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftariyelik dağıttı. Gençlerin olduğu yerde daima umut olduğunu söyleyen Başkan Kavuş, “Umutları, heyecanları ve enerjilerinden nasiplenmek için her fırsatta gençlerle buluşuyorum.” diye konuştu.

KONYA (İGFA) - Konya Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri ile iftarda bir araya gelerek gençlerin heyecanına ve enerjisine ortak oldu. Başkan Kavuş ve gençler, oruçlarını açmadan önce trafikteiftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftarlık dağıttılar. Başkan Mustafa Kavuş, vatandaşların Ramazan’ını kutladı ve ‘Hayırlı iftarlar’ temennisinde bulundu.

BAŞKAN KAVUŞ; “GENÇLERİN OLDUĞU YERDE UMUT VARDIR”

İftarlık dağıtımının ardından Başkan Mustafa Kavuş, Meram Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri ile birlikte iftar yapmak için Hocafakıh Kafe Meram’a geçtiler. Meram’ın geleceği olan gençlerle iftar öncesinde samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Kavuş, onların hayallerini, beklentilerini ve düşüncelerini dinledi. İftar sonrasında gençlere hitap eden Başkan Kavuş, böyle anlamlı bir akşamda, Meram Belediyesi bünyesinde gençlere yönelik faaliyetlerini sürdüren Meram Gençlik Meclisi üyeleri ile birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kendisinin de çok genç yaşta gençlik kollarında siyasete başladığını söyleyen Başkan Kavuş, gençlere de bir yapının içinde olmanın kendilerine ve ülkeye katacağı yararları anlattı. Gençlerin bu ülkenin ve Meram’ın yarınları olduğunu vurgulayan Başkan Kavuş, “Onların olduğu yerde umut vardır, heyecan ve enerji vardır. Gençlerle bir araya gelerek bizler de nasipleniyoruz.” diye konuştu.

BAŞKAN KAVUŞ; “HAYALLERİNİZE GİDEN YOLDA BİZ DAİMA YANIZDA OLACAĞIZ”

Gençlerle olan birlikteliklerinin bir dayanışma ruhunun, kardeşlik atmosferinin ve güçlü bir geleceğin göstergesi olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Mustafa Kavuş, konuşmasında ayrıca şu sözlere yer verdi; "Bizler gençlerimize inanıyor, güveniyoruz. Sizlerin enerjisi, azmi ve hayalleri bizim yolumuzu aydınlatıyor. Meram’ı sizlerle birlikte inşa ediyoruz. Sizler için her zaman daha iyi imkanlar oluşturmak, hayallerinize giden yolda yanınızda olmak bizim en büyük görevimizdir. Bugüne kadargençlerin umudunu büyütmek için çalıştık bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edececeğiz. Yanınızda olmayı sürdürecek, gençlere yönelik projelerimizi artırarak hizmet yolumuzu yürüyeceğiz.”

Gençlere 10 GB internet hediye eden Başkan Kavuş’un konuşması salondaki gençlerden büyük alkış aldı. Ezanın okunmasıyla birlikte iftar sofraları dualarla açıldı. Başkan Kavuş ve gençler arasında samimi diyaloglar kurulurken, gençler Meram’a ve kendi geleceklerine dair umutlarını dile getirdiler.