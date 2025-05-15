Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Suriçi Projesi’nin sadece bir kentsel dönüşüm çalışması değil, aynı zamanda Konya’nın köklü tarihine saygı ifadesi olduğunu vurgulayarak, "Biz bu projeye sadece bir yatırım gözüyle değil, gelecek nesillere bırakılacak bir emanet olarak bakıyoruz" dedi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi ve Tic. A.Ş. (EPP) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Alim Kaplaner ile birlikte Meram Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olan Suriçi Çarşısı Birinci Etabı’nda incelemelerde bulundu. Devam eden çalışmaları yerinde gören Başkan Kavuş ve Genel Müdür Kaplaner, çalışma süreci hakkında mühendislerden bilgi aldılar.

"Suriçi, şehrin sembollerinden biri olacak"

İncelemeleri sonrasında proje ve inşaat süreci hakkında bilgi veren Başkan Mustafa Kavuş, Suriçi Çarşısı Projesi’nin hem Konya hem de Türkiye için taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Bu bölge tarihi ve kültürel miras açısından çok değerli. Selçuklu Hamamı’nın cam kubbesi, tarihi çini fırını, iş yerleri, sosyal alanlarıyla bu alan Konya’nın sembollerinden biri olacak" dedi. Çalışmaların yaz aylarında tamamlanmasının planlandığını belirten Başkan Kavuş, "Altın Çarşı, Bedesten ve Türbeönü Çarşıları’nı birleştiren bu yürüyüş aksı ile Konya’ya yeni cazibe merkezi kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

"Yaşanan değişimle birlikte şehrin hafızası da yeniden gün yüzüne çıkıyor"

Başkan Mustafa Kavuş, Suriçi Projesi’nin sadece bir kentsel dönüşüm çalışması değil, aynı zamanda Konya’nın köklü tarihine saygı ifadesi olduğunu vurguladı. "Bu projede her tuğla, geçmişin izini geleceğe taşıyan bir köprü niteliğinde" diyen Başkan Kavuş, projede kullanılan malzemelerden peyzaj düzenlemelerine kadar her detayın titizlikle planlandığını ifade etti. Kavuş, "Burada yürütülen çalışmalar, şehrimizin hafızasını gün yüzüne çıkarıyor. Bu alan sadece Meram’ın değil, tüm Konya’nın ruhunu yansıtacak. Biz bu projeye sadece bir yatırım gözüyle değil, gelecek nesillere bırakılacak bir emanet olarak bakıyoruz" dedi.

Başkan Kavuş, birinci etapta ortaya koydukları titiz ve özverili çalışmaları ile bugüne kadar verdikleri desteklerden dolayı Emlak Planlama İnşaat Proje (EPP) A.Ş.’ye ve Genel Müdürü Alim Kaplaner’e teşekkür etti.