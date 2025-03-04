Bursa Platformu Derneği Başkanı İsmail Hakkı Kavurmacı ve yönetim kurulu üyesi, aynı zamanda derneğin kurucu başkanı Resul Yiğit, Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hayrettin Eldemir’i makamında ziyaret etti. Görüşmede, Bursa’nın çevre sorunları ele alınırken, Nilüfer Çayı’nın kirlenmesi üzerine değerlendirme yapıldı.

Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Bursa’nın çevre sorunlarına ilişkin çözüm önerileri üzerinde duruldu ve ortak projeler geliştirmesi konusunda görüş alışverişi yapıldı. Ziyarette konuşan Bursa Platformu Derneği Başkanı İsmail Hakkı Kavurmacı, Bursa’nın sanayileşmesi kadar çevresel sürdürülebilirliğinin de aynı ölçüde önemli olduğunu vurguladı. Kavurmacı, Bursa’daki çevre sorunları konusunda toplum bilincinin artırılması gerektiğini de belirtti.

Nilüfer Çayının, Bursa’nın en önemli su kaynaklarından biri olmasına rağmen, son yıllarda ciddi çevre sorunlarıyla karşı karşıya kaldığına dikkat çeken İsmail Hakkı Kavurmacı, bu konunun tüm Bursa’nın öncelikli hedeflerinden biri olması gerektiğini söyledi. Kavurmacı çayın temizlenmesi için atılacak adımlar ve bu konuda yapılması gereken yaptırımların hep birlikte masaya yatırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Bursa’nın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için çevre dostu projelerin artırılması gerektiğini de dile getiren Başkan Kavurmacı, yerel yönetimlerle ve kamu kurumlarıyla birlikte şehirdeki çevre kirliliğini önlemeye yönelik çeşitli projeler başlatmayı hedeflediklerini ifade etti. Başkan Kavurmacı, "Bursa’daki tüm paydaşlarla işbirliği yaparak, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir projeler geliştirmeyi sürdüreceğiz. Bursa’nın her bir köşesi bizim için değerli ve bu şehirde yaşayan her bir bireyin çevre bilinciyle hareket etmesi, şehrin geleceği için hayati önem taşıyor" dedi.

Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hayrettin Eldemir de yapılan ziyaretten memnun olduğunu söyledi. Sivil toplum kuruluşlarının kamuoyunda farkındalık artırma konusunda büyük öneme sahip olduğunu belirten Eldemir, Bursa’daki çevre projelerinin hızla devam ettiğini vurgulayıp, su ve hava kirliliğiyle mücadelede sivil toplum kuruluşlarının devlet kurumları ve yerel yönetimlerle iş birliğinin önemli olduğunu söyledi. Eldemir, Nilüfer Çayı’nın temizlenmesi, hava ve su kirliliğinin önlenmesi gibi önemli projelerde, Bursa Platformu gibi sorumlu kuruluşlarla her zaman ortak çalışmaya hazır olduklarını da kaydetti.

Öte yandan, Bursa Platformu Derneği, önümüzdeki süreçte Bursa’daki çevre sorunlarına karşı yürütülecek çalışmalarla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayarak, ilgili kurumlarla paylaşmayı hedefliyor. Bu rapor, şehrin çevre sorunlarına dair öneriler ve çözüm yolları sunacak, ayrıca Bursa’daki çevre bilincinin artırılması için yapılması gerekenler konusunda yol haritası oluşturulacak.