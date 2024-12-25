Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehrin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak turizm potansiyelini artırma çalışmaları kapsamında Balıklı Hamamı ve Tarihi Eğdemir Hamamı’nda incelemelerde bulundu.

Başkan Kahveci’ye incelemeler sırasında Belediye Başkan Yardımcıları ve ilgili birim müdürleri eşlik etti. Restorasyon ve düzenleme çalışmalarını yerinde değerlendiren Kahveci, projelerin Kütahya’nın tarihi dokusunu koruma ve gelecek nesillere aktarma hedefi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

İncelemeler sırasında fikir alışverişinde bulunan Başkan Kahveci, yapılacak düzenlemelerin tarihi yapıyı korurken modern ihtiyaçlara uygun hale getirilmesinin şehrin turizm cazibesini artıracağını vurguladı.

Başkan Kahveci, çalışmaların tamamlanmasının ardından bu alanların hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler için birer ilgi odağı haline geleceğini belirtti.