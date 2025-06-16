Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Porsuk Çayı üzerinde bulunan içme suyu tesislerinde kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi.

Tesislerde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Kahveci, su verimliliği, debi ölçümleri ve gelecekteki su yönetimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kahveci, mevcut su kapasitesi ve kullanım verileri doğrultusunda suyun daha etkin ve sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Kahveci, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "Su, hayati bir kaynaktır. Şehrimizin su ihtiyacını uzun yıllar boyunca karşılayabilmek için mevcut tesislerimizin verimliliğini artırmak ve su israfını önlemek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Su kaynaklarımızı korumak ve güçlendirmek, gelecek nesillere karşı en temel sorumluluğumuzdur," ifadelerini kullandı.

Suyun bilinçli tüketiminin önemine dikkat çeken Kahveci, belediye olarak sürdürülebilir su yönetimi konusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.