Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan ile birlikte Kavaklıorman Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programları çerçevesinde, Adapazarı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kavaklıorman Cemiyet Alanı’nda mahalle sakinleri ile bir araya gelen Işıksu, "Milletimizle daima biriz, beraberiz. Bu programla birlikte İlyaslar’dan sonra Kavaklıorman’ımızın da Cemiyet Alanını faaliyete geçirmiş olduk, hayırlı olsun" dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Kavaklıorman Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle Muhtarı Cengiz Gündoğdu’nun ev sahipliğinde, Kavaklıorman ve İlyaslar mahallelerinde ikamet eden kadınlara özel olarak düzenlenen programa, Başkan Işıksu ile birlikte, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, Adapazarı Belediyesi AK Parti meclis üyesi Behlül Bayrak, Adapazarı Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mahit Tınmaz, İlyaslar Mahallesi Muhtarı Aydın Turan ve Karadere Mahallesi Muhtarı Ferruh Akıncık katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kavaklıorman Mahallesi Muhtarı Cengiz Gündoğdu, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun daima yanlarında olduğunu belirterek bölgede gerçekleşen hizmetlerle ilgili teşekkür etti. Gündoğdu, "Mutlu Başkanımız neye ihtiyacımız varsa hepsini yerine getirdi. Parklarımız, spor sahalarımız, cemiyet alanımız ve daha birçok çalışma ile birlikte destek olduğu doğalgaz çalışmaları. Allah ondan razı olsun. Daima yanında ve destekçisiyiz. Bugün bizimle olduğu için de kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Eser ve hizmet belediyeciliği"

AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan ise yaptığı konuşmada, "AK Parti olarak bizler milletimizin emanetini, büyük bir sorumlulukla taşıyoruz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyonla, gönül belediyeciliğini sahada birebir uyguluyor, eser ve hizmet belediyeciliğini hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Bugün Kavaklıorman Mahallemizde, Mutlu Başkanımızın öncülüğünde hayata geçirilen çalışmaları konuştuk, vatandaşlarımızın taleplerini dinledik, birlikte çözüm yollarını istişare ettik. ’Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor’ programlarımız, AK Parti belediyeciliğinin millete kulak veren, birlikte karar alan, birlikte yöneten anlayışının en güzel örneğidir. Kıymetli hemşehrilerimizle aramızda kurduğumuz bu güçlü bağ bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Her bir vatandaşımıza gönülden teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Cemiyet alanı hayırlı olsun"

Adapazarı Belediyesi’nin son bir yılda yaptığı hizmetleri tek tek anlatan Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Milletimizle daima biriz, beraberiz. Kavaklıorman, komşu mahallemiz İlyaslar ve çevredeki tüm mahallelerde yaptığımız çalışmaları anlattık; mahalle sakinlerimiz sordu, biz yanıtladık. İlyaslar’dan sonra, Kavaklıorman’ımızın da cemiyet alanını bugün hizmete açtık. Hayırlı olsun. Susamlık mevkiinde söz verdiğimiz Mesire Alanı için de çalışmaları başlattık. Kırsal mahallelerimizde; sosyal tesislerden millet evlerine, çocuk parklarından spor sahalarına, asfalt ve yol bakım onarımlarından V kanal ve destek olduğumuz doğalgaz çalışmalarına kadar ihtiyaç duyulan her alanda hizmetleri hızla hayata geçirmeye devam ediyoruz. Birlikte yol aldığımız kıymetli muhtarlarımıza ve her daim yanımızda olan değerli hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Başkan Işıksu, konuşmasının ardından mahalle sakinlerinin talep ve düşüncelerini dinleyerek, "Her fırsatta ifade ediyoruz: Adapazarı’mızda söz daima milletimizindir. Hep birlikte daha güzel yarınlara ulaşabilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin" dedi.