Adapazarı Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Kim ne söylerse söylesin, kim hangi iftirayı atarsa atsın; biz milletimize hizmet etmeye, alın teriyle yürüttüğümüz bu çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Adapazarı Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı Mutlu Işıksu başkanlığında gerçekleştirildi. 6 maddelik gündemin 3 maddesi oy birliği ile imar komisyonuna havale edilirken, 1 maddesi oybirliğiyle, 2 maddesi oy çokluğu ile kabul edildi. Adapazarı Belediyesi 2024 yılı Faaliyet Raporu’nun oylanmasını içeren meclis gündeminin 6. maddesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Meclis toplantısında yeni dönemin Encümen ve Komisyon Üyeleri de seçildi. Encümen üyeliklerine; AK Parti’li meclis üyeleri Behlül Bayrak, Adem Köse ve İbrahim Akçam; İmar Tetkik Komisyonu üyeliklerine AK Parti’li meclis üyeleri Adem Çalışkan, Muhammed Çalışkan, Süleyman Akbalık, MHP’li meclis üyesi Volkan Kaba ve CHP’li meclis üyesi Serhat Erişir; Plan Bütçe Komisyonu Üyeliklerine AK Parti’li meclis üyeleri Sabahattin Çakar, Hilmi Kızılcık, İmdat Taşkın, MHP’li meclis üyesi Mehmet İr ve CHP’li meclis üyesi Muammer Yavuz; Hukuk Komisyonu Üyeliklerine AK Parti’li meclis üyeleri Betül Kocacık, Alican Berke ve Besim Kıratlı, MHP’li meclis üyesi Necip Nalbantoğlu ve CHP’li meclis üyesi Elif Yar; Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Üyeliklerine AK Parti’li meclis üyeleri Yasemin Turan, Levent Tunç, Bilal Kuriş, MHP’li meclis üyesi İlhan Felekoğlu ve CHP’li meclis üyesi Nadir Demir; Kentsel Dönüşüm ve Afet Riskleri Komisyonu Üyeliklerine AK Parti’li meclis üyeleri Muhammed Çalışkan, Bahtiyar Nalbant, Nilgün Akman, MHP’li meclis üyesi Erbay Kayatürk ve CHP’li meclis üyesi Mehmet Hakan Boztepe seçildi.

"Alın teriyle yürüttüğümüz çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz"

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, meclisin sonunda kürsüye gelerek, 31 Mart 2024 seçimlerinden bu yana geçen yaklaşık bir yıllık süreçte yaptıkları çalışmalardan ayrıntılarıyla bahsetti, kültür-sanattan sosyal hizmetlere, kentsel dönüşüme kadar birçok alanda önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Işıksu, mecliste gündeme gelen bazı siyasi tartışmalara da değinerek, Adapazarı Belediyesi’nin tüm harcamalarının yasalara, şeffaflık ilkesine ve kamu yararına uygun şekilde yürütüldüğünü vurguladı. Özellikle iftira niteliğindeki ithamlara karşı Işıksu, "Kim ne söylerse söylesin, kim hangi iftirayı atarsa atsın; biz milletimize hizmet etmeye, alın teriyle yürüttüğümüz bu çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.