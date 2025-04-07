1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi; kanser hastalığına dikkati çekmek, farkındalık sağlamak, erken teşhis ve tanı konularında vatandaşları bilinçlendirmek adına hastanenin poliklinik girişine stant açtı.

Kanser kayıt Hemşiresi Birim Sorumlusu Emine Geçgün tarafından açılan stantta; hasta ve hasta yakınlarına kanser hastalığı ile ilgili bilgiler verilerek kanser tanı kitlerinin önemine değinilerek kitlerin kullanımı anlatıldı, broşür ve hediyeler dağıtıldı. Düzenlenen organizasyona hastane yönetimi ve Tıbbi Onkoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Beypınar tam destek vererek stantta yerlerini aldı. Hasta ve hasta yakınlarına hastalığının çeşitleri, belirtileri, korunma yollarını anlattı. Hasta ve hasta yakınlarının yoğun ilgi gösterdiği stantta günün anlam ve önemine binaen bir açıklama yapan Doç. Dr. Yılmaz Güler, " Biliyoruz ki toplumun bilincinin gelişmesi kanserle mücadelede en etkili yöntemlerden birisidir. Bizlerde bu doğrultuda hastalarımızı bilgilendirmeye çalışmakta, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile birlikte yürüttüğümüz bu çalışmada kanser tanı kitlerinin önemine vurgu yapmaktayız. BU standımızda erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu ve hayat kurtardığına dikkati çekmek istedik. Vatandaşlarımıza erken tanı için izleyecekleri yol, kanser çeşitleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirmeye çalıştık. Bizler dün ve bugünde olduğu gibi her zaman sağlığınızın takipçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.