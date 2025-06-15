Konya’nın merkez Karatay ilçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek yatılı pansiyonda kalan öğrencilerle bir araya geldi. Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Başkan Kılca, öğrencilik yıllarına dair hatıralarını paylaşarak gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

AK Parti Karatay İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen programda, Başkan Hasan Kılca ile ilgili hazırlanan sorular öğrencilere yöneltildi. Sorulara doğru yanıt veren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. Etkinlik, renkli ve neşeli anlara sahne oldu. Öğrencilerin taleplerini de dikkatle dinleyen Başkan Kılca, gençlerin halı saha talebine kayıtsız kalmadı ve okul için halı saha sözü verdi.

Okul müdüründen Kılca’ya teşekkür

Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhan Kolay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın okula verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. İlhan Kolay, "Başkanımızın okulumuzu ziyaret etmesi ve öğrencilerimizle birebir ilgilenmesi bizler için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Özellikle uygulamalı eğitim gören öğrencilerimize örnek teşkil eden bu ziyaret, gençlerimize ilham verdi. Hasan Başkanımızın tarım, teknik ve mesleki alanlarda sunduğu destekler sayesinde öğrencilerimiz çok daha iyi imkânlarda eğitim alıyor. Bu anlamda, okul yönetimi, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz adına kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Altunay: Hasan Başkanımız her zaman yanımızda

AK Parti Karatay Gençlik Kolları Başkanı Abdülsamed Altunay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın gençlerle bir araya geldiği programa katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Altunay, "Hasan Başkanımızın bugün düzenlediğimiz programa katılması bizleri çok mutlu etti. Başkanımız her zaman gençlerle birlikte Kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Kılca öğrencilik yıllarını anlattı

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada konuşan Başkan Kılca da gençlere kendi öğrencilik yıllarından örnekler verdi, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Başkan Hasan Kılca, "Ben de sizler gibi dört yıl boyunca yatılı olarak eğitim gördüm. Bu süreçte kurduğum dostluklar hala hayatımda yer tutuyor. Yatılı okumak, sadece eğitim değil, dostluklar açısından da çok kıymetlidir." dedi. Anne ve babaların yaptığı fedakârlıklara da değinen Kılca, "Onlar, size daha iyi bir gelecek kurmanız için büyük çaba sarf ediyor. Bu nedenle çok çalışmalısınız" şeklinde konuştu.

"Geleceğin öğretmenleri, başkanları sizler olacaksınız"

Eğitimin ülke geleceği açısından taşıdığı önemi vurgulayan Başkan Kılca, şunları söyledi:

"Bugün burada eğitim gören siz gençler, yarının öğretmenleri, yöneticileri, belki belediye başkanları olacaksınız. Kendinizi bugünden iyi yetiştirmelisiniz. Bulunduğumuz bölge adeta bir eğitim kampüsü. Tarım lisesinden spor lisesine, Anadolu lisesinden meslek liselerine kadar birçok eğitim kurumu bu bölgede yer alıyor. Özellikle tarım lisesi öğrencilerimiz, Türkiye’nin tarım geleceğine yön verecek teknik bilgiyle donatılıyor."

"Okuldan altın değerinde bir diploma ile mezun olacaksınız"

Tarım eğitiminin uygulamalı yönüne dikkat çeken Kılca, "Eskiden tarım, yalnızca aileden öğrenilerek yapılırdı. Bugün ise burada uzman hocalarımız, tarımın her alanını; ilaçlamadan hayvancılığa kadar sizlere öğretiyor. Henüz üniversiteye gitmeden elinize altın değerinde bir diploma geçmiş oluyor. Mezuniyetinizle birlikte işletme yönetecek düzeyde bilgiyle müzeyyen oluyorsunuz. Bu, büyük bir avantaj" diye konuştu.

"Gençlerimiz için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz"

Öğrencilere sağlanan destekler konusunda da bilgi veren Kılca, "Valiliğimiz, MEVKA, KOP İdaresi ve biz belediye olarak, tüm okullarımıza katkı sunuyoruz. Amacımız gençlerimizin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi. Çünkü Türkiye büyük bir ülke ve pek çok ülke, Türkiye’yi örnek alıyor. Biz güçlü olursak, Türk ve İslam dünyası da güçlü olur" dedi.

Konuşmasının sonunda öğrencilerle gerçekleştirdikleri buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Hasan Kılca, "Keyifli bir sohbet oldu. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Hepinize eğitim hayatınızda başarılar diliyorum" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.