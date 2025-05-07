Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, artan trafik ve toplu konut alanlarıyla birlikte ilçe içi ulaşımda büyük önem arz eden Bursa-Antalya kara yolu üzerinde akıllı kavşak ve üst geçit yapılması için hazırladığı projeyi Ulaştırma Bakanlığı’na sundu.

Göreve geldiği günden bugüne ilçeye çeşitli projeler kazandıran Başkan Serhat Hamamcı, ilçe sınırları içerisinden geçen Bursa- Antalya Karayolu’nda artan trafik sonrası meydana gelen akıllı kavşak ve üst geçit ihtiyacına karşılık hazırladıkları projelerle ilgili olarak, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile görüştü. Gerçekleşen görüşmede Başkan Hamamcı, İnönü’nün içerisinden geçen Bursa-Antalya Karayolunun ilçe giriş çıkışlarında yapılması planlanan akıllı kavşak düzenlemesi ve üst geçit yapılması konusunda taleplerini iletti.

İnönü Belediyesi’nde yapılan açıklamaya göre, Başkan Hamamcı’nın Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt’a ilçeye verdikleri destekten ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek İnönü ilçesine daha fazla hizmet etmek amacıyla yeni projeler üzerinde çalışmalarına devam edileceği açıklandı.