İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, ilçede yapılacak ve devam eden projeler ile ilgili görüşeme ve istişarelerde bulunmak üzere Ankara’da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Ankara ziyaretleri çerçevesinde Başkan Hamamcı, AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya’yı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu’yu ise makamında ziyaret etti. Başkan Hamamcı, İnönü’de belediye başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında istişarelerde bulunduğu ziyaretlerinin İnönü’ye yeni yatırım ve projelereler için başkentteki ziyaretlerin devam edeceğini belirterek Kaya ve Aksu’ya gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.