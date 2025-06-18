Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencilerine psikolojik destek sunmayı hedefleyen "Kaygını Yönet, Potansiyelini Keşfet" projesinin lansmanı İstanbul’da gerçekleşti.

Lise öğrencilerinin psikolojik iyi oluşunu desteklemek amacıyla başlatılan "Kaygını Yönet, Potansiyelini Keşfet" projesi, Menarini Türkiye ve TOG iş birliğiyle tanıtıldı. Tanıtım toplantısına Menarini Türkiye Genel Müdürü Cenk Balcı, Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Seçkin Karataş, Psikolog Tolga Erdoğan ve Tiyatro Sanatçısı Koray Tarhan konuşmacı olarak katıldı.

Proje kapsamında, Psikolog Tolga Erdoğan ve uzman ekibinin danışmanlığında eğitim alan 25 Toplum Gönüllüsü Genç, farklı liselerde öğrencilerle uygulama gerçekleştirdi.

"Buradayım, Bu Andayım", "Nefes ile Sakinlik", "Postür Kullanımı", "İçsel Kaynakları Kullanmak" gibi uygulamalarla öğrencilerin sınav kaygısını tanımaları ve yönetebilmeleri hedeflendi. Öncesi-sonrası değerlendirme anketleri ise uygulamaların öğrenciler üzerindeki olumlu etkisini net biçimde ortaya koydu. Proje ile sınav dönemindeki gençlerin sınav stresini yenmesi, kaygılarını yönetmeyi öğrenmesi amaçlandı.

Menarini Türkiye Genel Müdürü Cenk Balcı basın toplantısında yaptığı konuşmada ‘‘Kaygını Yönet, Potansiyelini Keşfet projesiyle yalnızca öğrencilerin sınav kaygılarına değil, toplumsal dayanışmaya da dokunuyoruz. Projenin en anlamlı yönlerinden biri gençlerin yine gençler tarafından destekleniyor olması. Genç yaşlarında, başka gençler için sorumluluk alarak bu sürece katkı sunan tüm gönüllü gençlerimizi yürekten kutluyorum. Onlar bu projeye sadece zamanlarını değil, kalplerini koydular. Bizim için bu projenin en kıymetli kazanımlarından biri de işte bu dayanışma ruhu. Eğitim ve sosyal faydayı buluşturan bu değerli iş birliğini Toplum Gönüllüleri Vakfı ve değerli uzmanlarla yürütmekten büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

‘‘Bu proje sayesinde gençler kaygılarını yönetmeyi öğreniyor ve potansiyellerini keşfediyorlar’’

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Seçkin Karataş ise "Kaygını Yönet, Potansiyelini Keşfe’’ projesi kapsamında 5 farklı üniversiteden seçilen 25 Toplum Gönüllüsü genç, uzmanlarımız eşliğinde aldıkları eğitimlerle sahaya çıkarak 813 lise öğrencisine ulaştı. öğrencilerin yüzde 82’si uygulamalardan sonra kaygıyı tanımlamada farkındalıklarının arttığını ve yüzde 71’inde kaygının yönetilebileceğine dair olumlu bir tutum oluştuğunu ifade etti. Gençlerin sosyal sorumluluk bilinciyle sahada gösterdikleri emek ve öğrencilerde oluşturdukları pozitif değişim hepimiz için umut verici. Bu proje sayesinde gençler yalnız olmadıklarını fark ediyor, kaygılarını yönetmeyi öğreniyor ve potansiyellerini keşfediyorlar’’ şeklinde konuştu.

Proje için yapılan çalışmalardan bahseden Proje Danışmanı Psikolog Tolga Erdoğan da "Kaygını Yönet, Potansiyelini Keşfet; 10’uncu ve 11’inci sınıf öğrencilerinin sınav ve gelecek kaygısıyla başa çıkmalarına destek olmak, özgüvenlerini artırmak ve potansiyellerini keşfetmelerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen kapsamlı bir projedir. Kaygı, kaçınılmaz olabilir ama yönetilebilir. Proje, gençlere hem zihinsel hem bedensel düzeyde başa çıkma becerileri kazandırıyor. Anket sonuçları da gösteriyor ki, gençler artık kaygıyı tanıyor, yönetmeyi öğreniyor ve potansiyellerini daha net görüyor’’ dedi.

‘‘Projede, sınav kaygısını tanıma ve yönetme becerisi kazandırmayı hedefledik’’

Erdoğan, ‘‘Sınav kaygısı yalnızca bir duygu hali değil; zihinsel, duygusal ve fiziksel süreçlerin bir arada çalıştığı karmaşık bir yapıdır. Bu projede, sınav kaygısını tanıma ve yönetme becerisi kazandırmayı hedefledik. Kaygıyla başa çıkmanın ilk adımı, bedeni sakinleştirmekten geçer. Fiziksel rahatlama, beraberinde zihinsel berraklık ve duygusal dengeyi getirir. Bu sayede öğrenciler, sınav anında odaklanma, stratejik düşünme ve kendini ifade etme gibi becerileri yeniden kazanabiliyor’’ diye konuştu.

Tiyatro Sanatçısı Koray Tarhan ise yaptığı konuşmada ‘‘Proje ile gençlerin kaygı yaşadığı sınav süreçlerinde onlara destek olunuyor, bu açıdan destek verdiğim bir proje. Üniversiteli gençlerin liseli gençlerde uygulayabilecekleri bir yol haritası oluşturulmasına destek olduk. Üniversiteli gençler lise seviyesindeki gençlere fayda sağlamak üzere çalışmalar yaptı. 4 gün süren eğitim süreci oldu. Tiyatroda da sahnede olduğunuz için kaygı olabiliyor. Kaygı konusunda benzer prensipler oluyor. Kendinizi sunduğunuz seyirci kitlesi karşısında her daim bir sınava tabi tutulmak gibi bir süreç oluyor. Orada yaşadığımız süreçleri bugün lansmanını yaptığımız proje kapsamında gençlere aktarmaya çalıştık. Bu açıdan bu ve benzer projeleri çok değerli buluyorum’’ sözlerini ifade etti.