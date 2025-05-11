AK Parti Kula İlçe Başkanı Nejat Gülmez, Anneler Günü dolayısıyla Kula Devlet hastanesinde tedavi gören kadınları ziyaret etti.

AK Parti Kula İlçe Başkanı Nejat Gülmez, Anneler Günü dolayısıyla Kula Devlet Hastanesi’nde tedavi gören kadın hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini sundu. Ziyarete ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. Gerçekleştirilen ziyarette kadın hastalarla yakından ilgilenen Başkan Gülmez ve beraberindekiler, hastaların Anneler Günü’nü çiçek takdim ederek kutladı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, hastalara moral ve motivasyon desteği sağlandı.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan İlçe Başkanı Nejat Gülmez, "Annelerimiz, hayatın her anında fedakârlıklarını esirgemeyen en kıymetli varlıklarımızdır. Onların dualarıyla büyüyor, sevgileriyle güç buluyoruz. Bu özel günde onların yanında olmak, bir nebze de olsa yüzlerini güldürebilmek bizim için büyük bir onurdur," ifadelerini kullandı.

AK Parti Kula İlçe Teşkilatı’nın bu anlamlı ziyareti, hem hastalar hem de hastane personeli tarafından memnuniyetle karşılandı.