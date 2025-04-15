Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sokak hayvanlarına doğal yaşam alanları oluşturulması konusunda tüm ilçe belediyelerinin üzerine düşeni yapması gerektiğine dikkat çekerek, "Biz her türlü teknik desteği vereceğiz" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı 2. Birleşim Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında Başkan Güler, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Özellikle son günlerde sokak hayvanları için alınan önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığı’ndan gelen genelgeye göre ilçe belediyelerinin ‘doğal yaşam alanları’ oluşturmasına dair Ordu Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Fahrettin Seyhun Karabay tarafından meclis üyelerine sunum yapıldı. Daire Başkanı Karabay sunumunda ilçe belediyelerinin sokak hayvanları konusunda yapması gereken hususlar hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

Sunumun ardından konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sokak hayvanları konusunun önemine vurgu yaparak, ilçe belediyelerinin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti. Başkan Güler, "Durum ciddi, acilen yapmamız gerekiyor. Tüm arkadaşlarımızın bu konuyu dikkate almasını rica ediyoruz. Büyükşehir olarak biz her türlü teknik desteği vereceğiz" ifadelerine yer verdi.