Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, son dönemdeki yatırımlarla birlikte ilin artık turizmde iddialı bir konuma geldiğine dikkat çekerek, "Ordu bir turizm cennetidir" dedi.

Tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan 49. Turizm Haftası, Ordu’da da kortej yürüyüşü ile başladı. 19 Eylül Ortaokulu önünden başlayan kortej yürüyüşüne Ordu Valisi Muammer Erol ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Dursun Tüzün, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde gerçekleştirilen ve renkli görüntülere sahne olan yürüyüş, Ceren Özdemir Meydanı’nda son bulurken, etkinlikler burada da devam etti. Program, halk oyunları gösterilerinin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

"Göreve geldiğimiz günden bu yana turizm adına yatırımlar yapıyoruz"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, programın ardından yaptığı açıklamada, Ordu’da turizmi ileriye taşımak adına önemli yatırımları hayata geçirdiklerini söyledi. Ordu’nun bir turizm cenneti olduğuna vurgu yapan Başkan Güler, "Turizm haftası gerçekten çok önemli. ‘3 ay değil 12 ay Ordu’ ve ‘Ordu’yu dört mevsim yaşayın’ şeklinde sloganlar oluşturarak işe koyulduk. Göreve geldiğimiz günden bu yana bu sloganların altını dolduracak yatırımlar yapıyoruz. Bugün de 49’uncusunu kutladığımız Turizm Haftası’na güzel etkinliklerle başladık. Ordu bir turizm cenneti. Dağ kızağı, yayları, şelaleleri, doğal güzellikleri ve deniziyle, kültür sanatıyla çok güzel bir ortam var. Artık Ordu hem tatil hem de kültür destinasyonu olarak çok önemli bir konuma geldi. Artık gastronomiye de ağırlık veriyoruz. Bugünle birlikte çok güzel bir turizm haftası kutlayacağız" diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ise, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası’nın Ordu’da yürüyüş ile başladığını belirtti. Toparlak, Ordu’yu turizm noktasında bir adım ileriye taşımak için gerekli çalışmaları yaparak, ili dünyaya tanıtmak istediklerine dikkat çekti.