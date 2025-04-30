Kahramanmaraş, teknoloji ve bilim alanında gençleri teşvik edecek önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumlar iş birliğiyle Kahramanmaraş Robotik ve Teknoloji Festivali" düzenlendi. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler, 20 farklı kategoride hazırladıkları projelerle yeteneklerini sergiledi.

Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Onikişubat Belediyesi, Bilim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği, "gençtek" ve "ede-ro" iş birliğiyle düzenlenen festival, gençlerin teknolojiye olan ilgisini de gösterdi. Merkez Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen festivale ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören öğrenciler yoğun katılım sağladı.

Öğrenciler, 20 farklı kategoride hazırladıkları projelerle yeteneklerini sergiledi. Otonom robotlardan yapay zekâ uygulamalarına, kodlama temelli projelerden akıllı şehir çözümlerine kadar geniş bir yelpazeye yayılan çalışmalar, ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı. Festival alanında ayrıca eğitici ve eğlenceli atölyeler, interaktif deneyim alanları ve teknoloji stantları da kuruldu. Katılımcılar, hem proje sunumlarını izleme hem de uygulamalı etkinliklerle teknolojiye daha yakından dokunma fırsatı buldu.

"Gençlerimiz hem bugünümüz hem de yarınımız"

Festivalde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel," Gençlerimiz şehrimiz ve ülkemizin hem bugününün hem de yarınının teminatı. Onların hayallerine ulaşmalarına destek olmak bizim için bir onur ve sorumluluktur. Bilimde, teknolojide, inovasyonda ilerlemeden büyük hedeflere ulaşamayız. Bu nedenle gençlerimize her alanda destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Konuşmasını sürdüren Başkan Görgel, "Gençlik Meclisimiz, yeni kütüphane ve gençlik merkezlerimiz, kodlama atölyeleri, teknoloji ve yazılım eğitimlerimiz ile sadece bugünü değil, geleceğin Türkiye’sine imza atacak gençleri yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna da atıfta da bulunan Başkan Görgel , "Gençlerimiz, dünyayı değiştirecek buluşlara imza atacak nesillerimiz. Türkiye Yüzyılı’nın sahibi yine bu gençler olacak. Bundan birkaç yıl önce hayalini kurduğumuz projeler bugün gerçeğe dönüşüyor. TEKNOFEST gibi organizasyonlarda ülkemizin adını dünyaya duyuruyoruz"diyerek sözlerini tamamladı.