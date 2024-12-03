Engelsiz Sivil Toplum Buluşması’nda engellilere yönelik 11 yeni proje açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Engelsiz Yaşam Merkezimizi tamamladık, yakında açıyoruz. Medikal Malzeme Tamir Atölyemizi şehrimiz ve civar şehirlerin hizmetine sunuyoruz. ENDES ile engelli istihdamına katkı sağlıyoruz. Medikal malzeme desteğimizde çeşitliliği artırıyoruz. Özel eğitim kurumlarımıza malzeme desteğine başlıyoruz. Ulaşım filomuzdaki araçları engellilerimizin kullanıma uygun hale getiriyoruz. Kavşaklarımızdaki sesli sinyalizasyon sayısını artırıyoruz. Engelsiz Sanat Atölyemizi ve Engelsiz Koromuzu kurduk. Engelsiz Spor Merkezi için çalışmalara başladık. Çölyak hastalarımıza gıda desteği sağlıyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen ‘Engelsiz Sivil Toplum Buluşması’na katıldı. Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilen programda Vali Yardımcısı Muhammed Akın, Başsavcı Vekili Bülent Delibalta, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, STK temsilcileri, sporcular ile vatandaşlar da yer aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, engellilere yönelik çalışmalarla ilgili bilgileri paylaşırken 11 yeni faaliyetin de müjdesini verdi.

Engellilerimizin Yanındayız

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Göreve geldiğimiz günden itibaren özellikle Engelsiz Kahramanmaraş hedefiyle özel vatandaşlarımız için ayrı bir çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda 7 aylık süre zarfında özel vatandaşlarımıza tekerlekli sandalyeden, akülü araca, hasta yatağından yürüteç ve beyaz bastona kadar 364 medikal malzeme desteğimiz oldu. Engelli servis araçlarımız, vatandaşlarımızın 7/24 hizmetinde. Vatandaşlarımız ne zaman nereye gitmek isterse yanlarındayız. Evde bakım hizmetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Kişisel bakım ve ev temizliğinin yanı sıra yemek servisimiz de düzenli bir şekilde sürüyor. Engelli hemşehrilerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak kurslarımız devam ediyor. Gerek engelli vatandaşlarımız gerekse çok kıymetli ailelerimiz için psikososyal desteklerimizi artırarak sürdürüyoruz. Toplu taşımada, hizmet binalarımızda ve kavşaklarımızı engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun hale getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Yine çeşitli farkındalık programlarıyla engelli vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz” cümlelerini kaydetti.

Özel vatandaşlara yönelik 11 yeni projenin hayata geçirileceğini açıklayan Başkan Fırat Görgel, “Bu çalışmalara ilave olarak bu dönemde Engelsiz Kahramanmaraş hedefine daha da yaklaşmak için yeni işler yapmak istedik ve ekibimizle güzel bir çalışma ortaya koyduk. Engelsiz Şehirler hedefinde Kahramanmaraş’ı Türkiye’ye örnek bir seviyeye çıkaracak yeni çalışmalarımızı hayata geçirdik. 50 Milyon TL’lik yatırımla Engelsiz Yaşam Merkezi’mizi tamamladık. İçerisinde çeşitli atölyeler ve destek faaliyetlerinin yürütüleceği tesisimiz tam erişilebilir belgeli. İnşallah kısa süre içerisinde de hizmete alacağız. Bu tesis içerisindeki yeniliklerden biri de Medikal Malzeme Tamir Atölyesi. Burada gerek şehrimizdeki gerekse civar şehirlerimizdeki engellilerimize teknik destek sağlayacağız. Araçların, teknik ekipmanların bu atölyede tamir ve bakımı gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.

Başkan Fırat Görgel açıklamalarının devamında, “Engelli Destek Merkezi (ENDES) kurduk. Bu merkezimiz engelli istihdamı oluşturma hedefiyle işverenle engelli vatandaşlarımızı bir araya getiriyor. Geçtiğimiz günlerde de yaklaşık 250 engelli vatandaşımızın katılımıyla ilk buluşmamızı gerçekleştirdik. Hedefimiz ENDES ile engelli istihdamına katkı sağlamak. Medikal malzeme desteğimizde çeşitliliği daha da artırıyoruz. İşitme engelli anneler için titreşimli bebek telsizleri, kumandalı hasta yatakları gibi malzemelerimizi ihtiyaç duyan hemşehrilerimize sağlayacağız. Özel Eğitim Okullarına materyal desteği sağlıyoruz. Ulaşım filomuza katacağımız tüm otobüsler engellilerimizin kullanımına uygun olacak. Ayrıca kavşaklarımızdaki sesli sinyalizasyonları da artırıyoruz” cümlelerini kaydetti.

Başkan Görgel, “Engelsiz Sanat Atölyelerimizi başlattık. Yine bu çalışmamızla aynı doğrultuda şehrimizin ilk Engelsiz Orkestrasını kurduk. İnşallah Kahramanmaraş’ta sanatta da engel yok diyeceğiz. İlave olarak Çölyak hastalarımız için rutin bir şekilde özel gıda paketi desteğimiz olacak. Buna da hızlıca başlıyoruz. Açıkladığımız bu 11 yeni çalışmanın özel hemşehrilerimiz ve aileleri ile şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Daima özel vatandaşların yanında olduklarını ve desteklerin artarak devam edeceğini açıklamalarına ekleyen Görgel, “Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi biz bir arada oldukça, birbirimize daha da sıkı sarıldıkça, birbirimizi daha da fazla gözettikçe ayağa kalkmamız daha da hızlı olacak ve oluyor da inşallah. Kahramanmaraş’ı, şehircilikte, ulaşımda, tarımda, sanayide, eğitimde, sporda ve sosyal belediyecilikte en iyi konumlara birlikte taşıyacağız” diye konuştu.