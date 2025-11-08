Kahramanmaraş’ta inşaat işçilerini taşıyan minibüsün takla attığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, Andırın-Göksun karayolu Değirmendere Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaat işçilerini taşıyan H.H. idaresindeki 31 AJY 086 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, minibüste bulunan yabancı uyruklu 2 işçinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralanan 7 işçi Göksun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.