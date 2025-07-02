Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Muharrem Ayı ve Hicri Yılbaşı dolayısıyla düzenlenen iftar programında birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı verdi. Yeşilyurt Belediyesi Gedik Oba Çadırı’nda gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Geçit, Muharrem Ayı’nın yalnızca matem ayı olmadığını, aynı zamanda paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin de ayı olduğunu vurguladı.

Başkan Geçit, "Muharrem Ayı, İslam tarihinin en hüzünlü olaylarından biri olan Kerbela hadisesinin yaşandığı aydır. Hz. Hüseyin ve Ehl-i Beyt’in şehadeti, zulme karşı direnişin ve mazlumun yanında olmanın simgesidir. Bu ay, sadece bir matem değil; ibret, direniş ve duruşun adıdır" dedi.

Programda konuşan Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, "Ülkemiz, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu bir coğrafyada yer alıyor. Bu nedenle inanca yönelik her türlü ayrılıktan kaçınmalıyız. Temel olan, Hak Muhammed-Ali sevgisi ve Ehli Beyt sevgisidir. Biz ancak birbirimizin yaralarını sarabiliriz, birbirimizi sevmeli ve saygı duymalıyız" ifadelerini kullandı.

Vali Seddar Yavuz ise Muharrem Ayı’nın taşıdığı manevi değere dikkat çekerek, "Aziz Türk Milleti’nin Ehli Beyte olan sevgisi, sevgi medeniyetimizin temelini oluşturur. Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre ve Mevlana gibi büyüklerin yaşadığı topraklarda sevgi, saygı ve muhabbet vardır. Biz zulüm altında olan herkesin yanında yer alan bir milletiz. Cenab-ı Allah birliğimizi daim eylesin" dedi.

İftar öncesinde yapılan duanın ardından oruçlar açıldı, program sonunda Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitleri anısına saz eşliğinde yakılan ağıtlar büyük duygusal anlar yaşattı. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin toplumsal kardeşliği pekiştirdiğini belirterek Başkan Geçit’e teşekkür etti.

Programa; Vali Seddar Yavuz, Yeşilyurt Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer, AK Parti ve MHP ilçe yöneticileri, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.