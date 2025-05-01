Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla belediye işçileriyle bir araya geldi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde belediye işçilerini unutmadı. İşçilerle buluşan başkan Erol, belediye çalışanlarıyla sohbet etti, emekleri için teşekkür etti. Sıcak ve samimi bir atmosfer hakim olduğu buluşmada Başkan Erol, "Buharkent’imiz için alın teri dökerek gece gündüz demeden çalışan mesai arkadaşlarımızla bir araya gelerek İşçi Bayramımızı kutladık. Tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" dedi.

1 Mayıs’ın yalnızca bir tatil günü değil, aynı zamanda emeğe duyulan saygının simgesi olduğunu vurgulayan Erol, birlik ve dayanışma mesajı verdi.