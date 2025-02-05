Balıkesir Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin,Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in eşi Canan Ergin ve meclis üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette Ayvalık’ta devam eden ve tamamlanan çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Özgür Özel’i ziyaret ederek ülkemizin gündemini, belediyemizin çalışmalarını ve hayata geçirdiğimiz projelerimiz için, önümüzdeki süreçte planladığımız açılış programları ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin yerel yönetimlerde ortaya koyduğu başarılı vizyon doğrultusunda, Türkiye’de ilk kez Ayvalık’ta açılarak tüm ülkeye örnek olan öğrenci lokantalarının sosyal belediyecilik alanındaki katkıları ve önemi üzerine, Genel Başkan Özgür Özel ile değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Belediye Başkanı Mesut Ergin,”Genel Başkanımız, Ayvalıklı hemşehrilerimize selamlarını ilettiler.

Misafirperverlikleri ve ilgileri için kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.