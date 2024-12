Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan okul ziyaretlerine devam ediyor. Gençlerle buluşmaya, onların fikirlerini dinlemeye büyük önem veren Başkan Ercan, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde coşku ile karşılandı. Öğrencilerle tek tek ilgilendi, projelerini de inceleme fırsatı buldu.

Spordan sanata eğitimden kültüre yeni nesillerin tam donanımlı yetişmesi için çalışan ve yeni projeler üreten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan gençlerle buluşmaya çok önem veriyor. Başkan Ercan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Öğretmen ve öğrenciler tarafından coşku ile karşılanan Başkan Murat Ercan, gençlerle özel olarak ilgilendi, sohbet etti, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrencilerin projelerini yakından inceleyen Başkan Ercan’a çiçek takdim edildi.

“Gençlerimizin fikirlerine değer veriyoruz”

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başkan Ercan; “Gençlerimizin olduğu her yerde neşe var, enerji var, bilgi var, hayat var. Belediye Meclis Üyemiz Ümitcan Uludağ ile öğrenci kardeşlerimizle buluştuk. Genç kardeşlerimizin fikirlerine değer veriyor, her fırsatta onlarla bir araya geliyoruz. Gençlerimizin mesleki ve teknik bilgilerini sergiledikleri projelerini de yakından inceleme fırsatını bulduk. Her bir evladımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.