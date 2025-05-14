Bursa’da İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi, dijital dünyanın hızla değişen dinamiklerine ayak uydurarak öğrencilerini bu alanda yetkin bireyler olarak yetiştirmeyi hedefleyen "Dijital Çağın Hatipleri" projesini başlattı. Proje kapsamında öğrencilere sosyal medya okuryazarlığı, iletişim becerileri ve dijital içerik üretimi konularında eğitimler veriliyor.

İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Öğretmenler Mustafa Yıldırım, Muhammed Yücel, Muhammed Can Aydın ve Muhammet Uludağ’ın öncülüğünde yürütülen "Dijital Çağın Hatipleri" projesi, öğrencilerin dijital platformları doğru ve etkili kullanmasını sağlamayı amaçlıyor. Proje ile gençlerin dijital alanda aktif rol alması ve nitelikli içerikler üretmesi teşvik ediliyor.

Projenin fikir sahibi öğretmenlerden Mustafa Yıldırım, projenin bir İmam Hatip Lisesi’nde hayata geçirilmesinin önemine değinerek, "Şimdi burası bir İmam Hatip Lisesi. Biz burada insanlara, öğrencilerimize İslami ilimler öğretiyoruz. Bu alanda insan yetiştiriyoruz aslında. İlahiyatları da bir temel oluşturuyoruz. Ve bu medya sektöründe, televizyonlarda bu alanda çok insan olmadığını ben düşünüyorum" dedi.

Projenin Türkiye’deki lise düzeyinde bir ilk olabileceğini belirten Öğretmen Muhammet Uludağ, "Bizi diğer medya kuruluşlarından ayıran özellikler, öncelikle burası bir lise ve Türkiye’nin hiçbirinde böyle bir projenin olduğunu düşünmüyoruz. Burada bize destek olan, bize rehberlik eden öğretmenlerimizin, ve bizlerin, hiçbirinin profesyonel bir eğitimi yok" diye konuştu.

"Nida Medya" markasıyla dijital alanda yer ediniyorlar

Proje kapsamında öğrenciler tarafından oluşturulan dijital medya birimi "Nida Medya" adıyla görsel ve yazılı içerikler üretmeye başladı. Birimin logosu ve ismi de öğrencilerle birlikte tasarlandı. Öğretmen Muhammed Yücel, "Nida kelimesi seslenmek anlamına geliyor. İmam Hatiplikte de insanlara hitap ediyoruz, hatiplik yapıyoruz. Logomuzu tasarlarken bir minare ve hilal sembolü kullandık. Bu şekilde bizi yansıtacak bir kelime bulduğumuzu düşündük" ifadelerini kullandı.

Öğretmen Muhammed Can Aydın, Nida Medya’nın içerik yelpazesinin genişliğine dikkat çekerek, sadece dini konuları değil, matematik, felsefe, tarih gibi akademik alanları ve gezi yazılarını da kapsayan çeşitli içerikler ürettiklerini belirtti.

Öğrenciler büyük hedeflerle çalışıyor

Projeye katılan öğrencilerden Yusuf Bilge, Feyza Nur Arslantaş, Nursena Demir ve Ecrin Nur Erten, Nida Medya ile büyük kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi. Öğrenciler, projenin kendilerini her anlamda geliştirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Hedef kitlemiz de genel manada memleketteki bütün insanlar diyebiliriz. Şimdi biz onlara hem sunuculuk öğretiyoruz burada, hem kitabı okutuyoruz, hem yazı yazdırıyoruz. Yani temel amacımız öğrencileri her anlamda yetiştirmek. Yani sadece biz diksiyon, sunuculuk, kamera karşısında konuşma gibi şeyler kazandırmaya çalışmıyoruz. Biz öğrencilerimizi okutmaya, yazdırmaya, onların genel anlamda kamil bir insan olma sürecine katkıda bulunmaya çalışıyoruz."

Genç yaşta kaliteli dijital içerikler üreterek sosyal medyada etkili olmayı amaçlayan öğrenciler, İslam dini hakkında güvenilir bilgileri yaymayı, bir dergi çıkarmayı ve dijital platformlarda Müslümanların sesi olmayı en büyük idealleri arasında görüyor.