Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Hedefimiz, Malatya'yı yalnızca adıyla değil, tarihiyle, kültürüyle, gastronomisiyle, doğa sporlarıyla ve eşsiz misafirperverliğiyle bir cazibe merkezi haline getirmek' dedi.

Malatya Valiliği ile Malatya Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Fırat Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla düzenlenen 'Malatya Turizm Çalıştayı' düzenlendi.

'Turizm Yeniden Canlanıyor' temasıyla düzenlenen çalıştayın açılışına; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Malatya Vali Seddar Yavuz, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, siyasi partilerin il başkanları, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

'Malatya her noktasıyla keşfedilmeyi bekleyen büyük bir değerdir'

Malatya'nın sahip olduğu zengin tarihi, kültürel ve doğal değerlerin sürdürülebilir bir yaklaşımla geliştirilmesi ve bölgesel turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilebilmesi amacıyla düzenlenen 'Malatya Turizm Çalıştayı'nın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Kadim medeniyetlerin buluşma noktası olan Malatya'mızın ve bölgemizin turizm potansiyelini birlikte değerlendirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu çalıştayın, şehrimizin mevcut turizm değerlerinin geliştirilmesine ve sürdürülebilir turizm politikalarının oluşturulmasına önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Malatya; Arslantepe Höyüğü ile dünya medeniyet tarihine ışık tutan, Selçuklu ve Osmanlı mirasıyla zenginleşmiş köklü bir kültür hazinesidir. Levent Vadisi'nin eşsiz doğasından Somuncu Baba Türbesi'nin manevi iklimine, Arapgir'in tarih kokan sokaklarından Battalgazi'nin derin mirasına kadar her noktasıyla keşfedilmeyi bekleyen büyük bir değerdir. Ancak biliyoruz ki sahip olduğumuz bu muazzam potansiyeli yalnızca korumak yeterli değildir. Bu değerleri doğru stratejilerle tanıtmak ve güçlü bir turizm markasına dönüştürmek zorundayız. Hedefimiz; Malatya'yı yalnızca adıyla değil, tarihiyle, kültürüyle, gastronomisiyle, doğa sporlarıyla ve eşsiz misafirperverliğiyle bir cazibe merkezi haline getirmektir. Turizmde çeşitliliği artırmak, yeni rotalar oluşturmak ve bu sayede sektörde istihdamı güçlendirmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır' ifadelerini kullandı.

6 Şubat 2023 depremlerinde ciddi sıkıntılar yaşayan Malatya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un güçlü koordinasyonu ve yereldeki sinerjiyle toparlandığını dile getiren Başkan Er, 'Malatya'da adeta yeni bir şehir yükselmektedir. Bizler yalnızca depremin yaralarını sarmıyor; aynı zamanda geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz. Artık şehrimiz, yeniden ayağa kalkış hikâyesiyle de ziyaret edilmesi gereken bir destinasyon haline gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, şehirlerimizin marka değerini artırmak en önemli hedeflerimizden biridir. Bu çalıştaydan çıkacak sonuçların, hayata geçireceğimiz projelere yön vereceğine ve şehrimizi daha ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum. Bizler Malatya'yı tek başına değil, bölgeyle birlikte ele alıyor; daha geniş ve güçlü bir turizm destinasyonu oluşturmayı amaçlıyoruz' şeklinde konuştu.

'Turizmdeki payımızı daha da arttıracağız'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise Türkiye'nin artık turizmde dünyaya yön veren ülkelerden bir tanesi olduğuna dikkati çekerek, 'Geçtiğimiz yıl 65 milyar dolar gelir elde eden, 65 milyon ziyaretçi kabul eden, dünyanın en fazla turist kabul eden dördüncü ülkesi konumunda olan ve dünyada gelişmiş 7 ülke diye ifade edilen turizmde de 7 katmanının içerisinde yer alan bir ülke konumundayız. Tabii cennet bir vatanımız var. Turizm adına ne dersek, her biri dış ülkelerin her bir köşesinde fazlasıyla var. Bunları turizm yoluna dönüştürüp, güzel bir şekilde tanıtımını yaptıktan sonra, stratejik çalışmalar yaptıktan sonra bu sonuçlara ulaşmak mümkün. 81 ilimizde 12 ay boyunca turizm yaşanması, her bir şehrimizin, her bir insanımızın bu paydan bu refahtan pay almasını arzu eden bir anlayışla çalışmalarımızı yapıyoruz. Tabii bu anlamda bölgemizin de turizmden gelişmesi, Malatya'mızın da turizmden daha fazla pay alması için her türlü imkân, her türlü imkan var. Malatya'mızın değerleri var. Bunları dünyaya çok daha güçlü bir şekilde tanıtarak turizmdeki payımızı daha da arttıracağız' ifadelerini kullandı.

'Malatya'mız büyük bir turizm potansiyeline sahiptir'

Malatya Valisi Seddar Yavuz da asrın felaketi olarak tarihe geçen 6 Şubat depremi sonrası Malatya'nın yeniden ayağa kalktığını ifade ederek, 'Ancak biz sadece konut inşa etmedik; aynı zamanda geleceğin Malatya'sını tasarladık. Geniş yolları, yeni ulaşım aksları, şehir merkezinde binlerce araçlık kapalı otoparkı ve yeni iş yerleriyle modern bir şehir ortaya çıkardık. Artık yıkımı değil, yapımı; yapımı da değil, ekonomiyi, ticareti ve turizmi konuşma vaktidir. Çünkü 750 bin nüfuslu bir şehirde ekonomik büyümenin sınırları bellidir. Bu nedenle turizm; hem ekonomik kazanç sağlayan hem de barışı, huzuru ve kardeşliği güçlendiren en önemli alanlardan biridir. Malatya'mız; tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle büyük bir turizm potansiyeline sahiptir. Ancak biz turizmi sadece tek şehir üzerinden değil, bölgesel bir yaklaşımla ele almak zorundayız. Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'ü kapsayan bütüncül bir turizm anlayışıyla; 3, 5, 7 hatta 10 günlük tur programları oluşturmalıyız. Bu anlayışla Kültür ve Turizm Bakanlığımızla görüşmeler yaptık, önerilerimizi sunduk. Bölgesel kalkınmayı esas alan yeni bir turizm stratejisi geliştirme noktasında önemli adımlar attık. Biz, Malatya'yı sadece gezilen bir şehir değil, konaklanan bir şehir haline getirmek istiyoruz. Çünkü turizmde asıl kazanç, gelen misafirin ne kadar kaldığıyla ölçülür. Bu nedenle hedefimiz, geceleme sayılarını artırarak turizm gelirlerini yükseltmektir' dedi.

'Ortak turizm rotaları oluşturmak en önemli hedeflerimizden biri olmalıdır'

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ise bölgesel kalkınmanın her şeyin üzerinde olduğunu kaydederek, 'Bugün burada Malatya turizmini konuşuyoruz. Ancak şunun altını özellikle çizmek isterim ki turizm de tek başına bir ilin başarabileceği bir alan değildir. Bölgesel bir iddia ve birlikte kalkınma anlayışıyla mümkün olabilir. Tek başına bir ilin sunduğu değerler elbette kıymetlidir, ancak yeterli değildir. Bölgeye gelen bir ziyaretçinin sadece bir şehirle sınırlı kalmayıp; Malatya'yı, Elazığ'ı, Adıyaman'ı, Tunceli'yi ve Bingöl'ü kapsayan bir deneyim yaşaması gerekmektedir. Bu hareketlilik hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük bir katkı sağlayacaktır. Bu doğrultuda bölgesel iş birliğini daha da güçlendirmek, ortak turizm rotaları oluşturmak ve bu potansiyeli birlikte değerlendirmek en önemli hedeflerimizden biri olmalıdır. Ben inanıyorum ki bu çalıştay, bu hedeflere ulaşma yolunda önemli bir adım olacaktır' dedi.

'Bölgemiz turizmle çok daha güçlü bir konuma ulaşacaktır'

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci yaptığı konuşmada, 'Turizm alanındaki çalışmalar, şehrimizin moralini yeniden yükseltmek ve geleceğe daha umutla bakmasını sağlamak açısından en az fiziki yatırımlar kadar önemlidir. Fırat Havzası turizm bölgesi çalıştayları bu anlamda önemli bir zemin oluşturmuştur. Burada asıl hedefimiz, illerimizi tek tek değil, bölgesel bir bütünlük içinde kalkındırabilmektir. Bu kapsamda, siz değerli katılımcıların sunacağı fikirler, ortaya koyacağı öneriler bizler için bir yol haritası niteliği taşıyacaktır. İnanıyorum ki bu çalıştayları neticesinde ortaya çıkacak öneriler, geliştirilecek projeler, oluşturulacak prototipler ve düzenlenecek festivallerle bölgemiz turizmde çok daha güçlü bir konuma ulaşacaktır' ifadelerini kullandı.

'Malatya pek çok güçlü değere sahip bir şehirdir'

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli de, 'Malatya; Arslantepe Höyüğü'nden Levent Vadisi'ne, Somuncu Baba Türbesi'nden kayısı ve zengin gastronomi kültürüne kadar pek çok güçlü değere sahip bir şehirdir. Ancak bu değerleri yalnızca hatırlamak yeterli değildir. Asıl olan; bu mirası yeniden ayağa kaldırmak, korumak, etkin biçimde tanıtmak ve sürdürülebilir bir turizm ekonomisine dönüştürebilmektir. Bunun için de ortak akla, güçlü iş birliğine ve kararlı bir vizyona ihtiyaç duyuyoruz. Hem Malatya Turgut Özal Üniversitesi hem de İnönü Üniversitesi olarak bizler; bu süreçte yalnızca birer paydaş değil, aynı zamanda bilimsel katkı sunan, veri üreten, akademik rehberlik sağlayan ve gençlerimizi bu kalkınma sürecinin aktif bir parçası haline getiren sorumluluğumuzu biliyor ve kararlılıkla taşıyoruz' diye konuştu.

'Güçlü bir turizm altyapısı etkili bir tanıtımla mümkündür'

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak ise Fırat Kalkınma Ajansı olarak bölgenin sahip olduğu potansiyeli harekete geçirerek sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve şehirlerini rekabetçi bir yapıya kavuşturmayı temel amaç edindiklerini belirterek, 'Bu çerçevede turizmi sadece bir sektör olarak değil, yerel kalkınmanın en önemli itici güçlerinden biri olarak ele alıyoruz. Malatya, Arslantepe gibi dünya ölçeğinde öneme sahip bir mirasa, güçlü bir gastronomi kimliğine ve zengin bir kültürel birikime sahiptir. Bu güçlü potansiyelin etkin bir şekilde değerlendirilmesi ancak güçlü bir turizm altyapısı, yetenekli insan kaynağı, kurumlar arası iş birliği ve etkili bir tanıtımla mümkündür' dedi.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştaya geçildi. Turizm planlamasında bölgesel yaklaşımlar paneli ile 'Turizm altyapısının yeniden yapılandırılması', 'Gastronomi turizmi ve yerel ürünlerin markalaşması', 'Turizmde bölgesel iş birliklerinin güçlendirilmesi', 'Kültür ve etkinlik turizmi', 'Doğa turizmi', 'Dijital tanıtım, turizm pazarlaması ve markalaşma' ve 'Sağlık turizmi' konuları ele alındı.