Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinin Belediye Başkanı Ahmet Elbi başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantılarında Karabiga hakkında devam eden projeler konuşuluyor ve değerlendirmeler yapılıyor. Başkan Ahmet Elbi, “Kadim şehrimizin kalkınması geleceğe daha huzurla bakması için her daim istişare edeceğiz" dedi.

Aylık olarak Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi başkanlığında gerçekleştirilen toplantılara Karabiga Mahalle Muhtarları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri katılıyor.Toplantılarda Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi tarafından bizzat yürütülen çalışma ve projeler hakkında bilgilendirilme yapılırken çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuluyor.

Toplantı hakkında açıklama yapan Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, "Kadim şehrimizin kalkınması geleceğe daha huzurla bakması için her daim istişare edeceğiz. Karabiga’mızdaki STK temsilcilerimiz ve muhtarlarımızın da katıldığı aylık olağan istişare toplantımızı gerçekleştirdik. Yapılan çalışmaları ve projelerimizi görüşerek değerlendirmelerde bulunduk, STK temsilcilerimizin görüş ve önerilerine yönelik notlarımızı aldık. Toplantımıza katılan herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.