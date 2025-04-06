Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Belediye Meclis toplantısının ardından Türk Polis Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası’nı kutladı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Türk Polis Teşkilatı’nın toplumun güvenliğini sağlama konusunda gösterdiği fedakârlığın önemine dikkat çekerek, teşkilat mensuplarının özverili çalışmalarını takdirle karşıladıklarını ifade etti. Başkan Durgut, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Devletimizin bekası, birlik ve beraberliğimizin devamı için ülkemizin her köşesinde fedakârca çalışan, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlu olsun."