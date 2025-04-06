İstanbul’un Pendik ilçesinde seyir halindeyken tırın altına giren otomobilde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alındı.

Vahide Kalyoncu (63) ve Özgür Yıldız (59) isimli öğretmen arkadaşlar, bayram tatilinde Zonguldak Ereğli’den Umman’a gezmeye gitmek istedi. Kalyoncu’ya ait aracı ise havalimanında bıraktı. Gezilerini tamamlayan 2 arkadaş aynı araç ile havalimanından yola çıktı. Ardından Özgür Yıldız; ablası Ayşen Yıldız Tanberk (73) ve eniştesi Sadi Tanberk’i (69) alıp Düzce’ye götürmek istedi. Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri mevkiinde otomobil, aşırı hız nedeniyle duramayıp gişelerden geçmeye çalışan bir tırın altına girdi. Feci kazada araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti. Cenazeler önce hastaneye, ardından da otopsi işlemleri yapılmak üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Burada yapılan DNA işlemlerinin ardından cenazeler yakınları tarafından teslim alındı. Kalyoncu’nun cenazesinin Zonguldak Ereğli’de, Yıldız ve Tanberk ailesinin cenazelerinin ise Düzce’de defnedileceği öğrenildi.