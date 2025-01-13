Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkanı Halit Doğan, “Gülsan Sanayi Sitesi’nde bir millet bahçesi değil, ‘yaşam alanı’ oluşturalım; bunu da vatandaşlardan kamulaştırdığımız parsellerle değil, vatandaşlarla oturarak kentsel dönüşüm çerçevesinde hareket ederek yapalım istiyoruz” dedi.

SBB Meclisi 2025 yılının ilk toplantısına ait oturum, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan başkanlığında yapıldı. 28 gündem ve 5 gündem dışı maddenin görüşüldüğü toplantıda denetim komisyonu üye seçimi maddesi hariç diğer maddeler daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Başkan Doğan, mecliste kendisine gelen soruları da cevaplayarak bazı konulara açıklık getirdi.

“Gülsan’da millet bahçesi değil, yaşam alanı"

‘Hak sahiplerine ödenen paraların geri alındığı ve tapularının verilmediği’ gibi söylemler üzerine açıklamada bulunan Başkan Halit Doğan, “Gülsan Sanayi Sitesi’nde kamulaştırma olarak başlamış, tamamı park ve yeşil alan olarak ayrılmak üzere başlanan bir süreç vardı. Millet bahçesi haline getirilmek isteniyordu. Orada bir millet bahçesi değil, ‘yaşam alanı’ oluşturalım; bunu da vatandaşlardan kamulaştırdığımız parsellerle değil, vatandaşlarla oturarak kentsel dönüşüm çerçevesinde hareket ederek yapalım istiyoruz. Herkesin hakkını hakkaniyet içerisinde alabildikleri bir süreç yöneteceğimiz için şöyle bir durumla karşılaşmak bizi üzer: Orada vatandaşa 500 bin TL para ödemişiz, faiziyle birlikte bize 650 bin TL geri para ödeyecek. Vatandaş parayı harcamış olabilir. Verecek 650 bin TL’si olmayabilir. 650 bin TL’si olan bir vatandaş gelip ona, ‘750 bin TL sana vereyim, sen bu 650 bini belediyeye götür, parayı yatır, tapuyu alınca da bana devredersin’ gibi bir kötü niyet oluşabilir. Bu kötü niyete engel olma ve kimseye haksız kazanç sağlamama adına tapuyu vermeyeceğiz. Kentsel dönüşüm maksatlı olarak bizdeki hak sahipleri ile anlaşacağız. Anlaştıktan sonra iskanı ne zaman çıkıyorsa tapusunu o zaman alacak. Henüz proje üzerinde çalışıyoruz. Ana hat olarak orada yeni bir yaşam alanı oluşturalım arzu ediyoruz” diye konuştu.

“Kimsenin bedduasını almak gibi bir düşüncemiz yok, hayırduası alarak oradaki işi çözeceğiz”

Yaptıkları yeni çalışma ile hak sahiplerinin hayırduasını alacaklarını ifade eden Başkan Doğan, “Proje çalışmamız var. Bunları ne kadar konuşursak gazı o kadar kaçıyor. Gazı kaçan işlerin de bir hayrı kalmıyor. Oradaki dernek yöneticileri, esnaf, herkes bize geldiğinde mağduriyetten kurtardığımız şeklinde beyanlara muhatap oluyoruz. Kimsenin bedduasını almak gibi bir düşüncemiz yok. Hayırduası alarak oradaki işi çözeceğiz. Bir proje ilanı gibi durum söz konusu yok. Hemşehrilerimizden, ‘ben kısa vadede paramı aldım, bu iş uzun vadelidir, ben uğraşmayayım’ diyenler parasını zaten aldı, işine bakar. Uzun vadede Gülsan Sanayi Sitesi’nde ‘bir dönüşüm olduğu zaman ben de buradan hakkımı alayım, parayı da götüreyim iade edeyim’ diyenlere hak tanımış olduk. Yasadan kaynaklı bu hakkı tanıdık. Oradaki hak sahipleri dışında hiç kimseye 1 m2 bir şey oluşturmamak adına da tapuları vermiyoruz. İşin sonlanma tarihi çalışılıp, konuşulduktan sonra ilan edilir” şeklinde konuştu.

“Samsun Şehir Hastanesi’ni Haziran’da açmak istiyoruz”

Samsun Şehir Hastanesi’nin son durumu hakkında da bilgi veren Doğan, “Amacımız Samsun Şehir Hastanesini Haziran’da açmak. Samsun Şehir Hastanesi’nin inşaatı şu anda açılış amaçlı hem ameliyathanelerde hem de diğer servislerde mekanik kontroller yapılıyor. Bir taraftan da biz ilçe belediyesi, biz, SASKİ ve bakanlık önemli çalışmalar yapıyor. Biran evvel Samsunlu hemşehrilerimizin kullanımına sunmak istiyoruz. Bir taraftan da raylı sistemin o bölgeye çıkartılmasıyla ilgili çalışmalar 2025 yatırım yılı programına alınması konusunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şehrimizi ziyareti sırasın kamuoyuna deklare etti. İnşallah bunu da sağladığımız Samsun Şehir Hastanesi sadece Samsun’un değil, Karadeniz Bölgesi’nin önemli bir sağlık üssü haline gelecektir” ifadelerini kullandı.

Komisyonlara havale edilen gündem maddeleri, mecliste oylandıktan sonra karara bağlanacak.