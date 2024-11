Merkezefendi Kent Tiyatrosu oyuncuları 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ne özel sahneye çıktı. Başkan Doğan, “Çocuk olsanız da haklarınızın olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Her zaman çocuklarımızın yanındayız” dedi.

Merkezefendi Kent Tiyatrosu Palyaço Dodo’nun Okyanus Sirki adlı oyun ile salonu dolduran çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde minikleri yalnız bırakmayan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, çocukların gününü kutlayıp onlarla beraber tiyatro oyununu izleyip birlikte eğlendi. Çocuklar Başkan Doğan’ı büyük bir heyecan ve coşkuyla karşıladı.

“Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme hiç eksilmesin”

Çocukların hak ettiği eşit, mutlu ve güvenli bir hayata sahip olmalarının, kendileri için en büyük istek ve sorumlulukları olduğunu ifade eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Siz çocuklarımız için Merkezefendimizi güzelleştirmek için çalışıyoruz. Sizler için parklar, yollar ve kreşler yapıyoruz. Çocuklarımız için ilçemize Masal Parkı yaptık. Bu dönemde de ilçemize Çocuk Köyü yapacağız. Sadece çocukların eğlendiği, doğal yaşamla buluştuğu, içinde hayvanların ve bitkilerin olduğu çocuk köyünü sizlere kazandıracağız. Bugün Dünya Çocuk Haklarını Koruma Günü, her birinizin çocukta olsanız bir haklarınız var. Çocuk olsanız da haklarınızın olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Bugünün anlam ve önemine binaen sizlere güzel bir tiyatro gösterisi yapmak istedik. Çünkü biz istiyoruz ki; Merkezefendimizde büyüyen her çocuğumuz tiyatro ile buluşsun, spor yapsın, eğlensin, eğlencelere katılsın, parklarımıza gitsin. Bütün aktivitelerimizde yer alsın istiyoruz. Hepinize iyi seyirler, kendinize iyi bakın ve her zaman mutlu olun. Yüzünüzdeki gülümseme hiç eksilmesin” diye konuştu.