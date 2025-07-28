Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Meclis üyeleriyle birlikte Bayırköy’ün sevilen ailelerinin düğün, sünnet ve nişan törenlerine katılarak genç çiftlere mutluluk dileğinde bulundu.

Başkan Dilsiz, Osman Akar’ın torunu Rıdvan ile İlayda çiftinin düğününden, Sinan Çak’ın oğlu Emin’in sünnet törenine, Osman ve Sevil Yalçın’ın oğulları Orçun’un kız isteme merasimine, merhum Hakan Ağın’ın kızı Cansu ile Uğur çiftinin düğününe ve İrfan-Sara çiftinin mutluluğuna ortak oldu. Başkan Aykut Dilsiz, "Beldemizde sevilen ailelerimizin bu özel günlerinde bir arada olmak bizlere güç veriyor. Genç çiftlerimize ve çocuklarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat diliyor, ailelerimizi tebrik ediyorum" dedi.