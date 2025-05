Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar; Anneler Günü dolayısıyla 1916 doğumlu, 109 yaşındaki ve 30’dan fazla torunu olan Şemsi Kılıç’ı ziyaret ederek hem Anneler Günü’nü hem de yaşını kutladı. Yaşanan her günün ve her anın Anneler Günü tadında olması gerektiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, dinimizin ve kültürümüzün anneye verdiği öneme dikkat çekerek, "Başımızın tacı olan annelerimizi bir gün değil, her gün sevelim ve kıymetini bilelim" dedi.

Erkilet Osmangazi Mahallesi’nde ikamet eden Şemsi Kılıç’ın gelini Selma Kılıç, Başkan Çolakbayrakdar’ın sosyal medya hesabına, ’Merhaba Ahmet Bey, Anneler Günü’nde 109 yaşındaki kayınvalidemi ziyaret ederek mutlu edebilir miyiz?’ diye yorum yazdı. Başkan Çolakbayrakdar da eşiyle birlikte büyük bir sürpriz yaparak, 109 yaşındaki Şemsi Kılıç’ın evine misafir oldu. Oğlu ve geliniyle birlikte yaşayan, 30’dan fazla torunu olan ve torununun torununu gören Şemsi Teyze, Başkan Çolakbayrakdar’ı karşısında görünce büyük bir sevinç ve mutluluk yaşadı. Mutluluktan dualar eden ve "Ayaklarına kurban olayım" diyen Şemsi Teyze’ye karşılık olarak Başkan Çolakbayrakdar, "Allah sıhhatli, sağlıklı, hayırlı ömürler versin." dedi. Sarız’ın yaylalarında ömrünü geçirdiğini, sağlığını ise doğal beslenmeye borçlu olduğunu dile getiren Şemsi Teyze, çok çalıştığını da ifade etti. Şemsi Teyze’nin duasını alan Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti;

"Örf ve geleneğimizden aldığımız öğretiyle, aynı zamanda yüce dinimizin bize öğretmiş olduğu bilgiler ışığında annelerimizin bizdeki yeri sadece bir gün değil, yılın 365 günü hatırlanmaya layıktır. Hepimiz bir annenin evladıyız. Yüce dinimiz, Ayet-i Kerime’de ‘Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu.’ buyurmuştur. Bu sebepledir ki Peygamber Efendimiz de, ‘Cennet annelerin ayaklarının altındadır.’ diyerek anneye saygıyı emretmiştir. Henüz doğmadan bizler için fedakârlık gösteren annelerimiz, yaşamları boyunca aynı hassasiyetle bizlerin üzerinde varlıklarını hissettirmektedir. Başımızın tacı olan annelerimizi bir gün değil, her gün sevelim ve hatırlayalım. Kocasinan Belediyesi olarak bizler de annelerimize pozitif ayrıcalık tanıyor ve birçok projemizi onlar için yapıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, sevgi ve hürmetlerimi sunarım."

Selma Kılıç (53) ise kayınvalidesinin Başkan Çolakbayrakdar ile çok tanışmak istediğini, bu nedenle sosyal medyaya yazdığını ve hemen geri dönüş alınca çok mutlu olduklarını belirterek, Çolakbayrakdar çiftine teşekkür etti.

Şemsi Teyze’nin oğlu, 65 yaşındaki Mustafa Kılıç da ziyaretten çok memnun kaldıklarını ifade ederek, Erkilet’in her geçen gün daha da güzelleştiğini ve yatırımların çok güzel olduğunu söyledi.