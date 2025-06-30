Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, haftanın ilk iş gününde Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Zabıta ekiplerinin gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Toplumun huzuru için çalışan zabıta ekibimiz, aynı zamanda belediyenin görünen yüzüdür ve şehrin huzuruna katkı sağlamaktadır" dedi.

Mithatpaşa Zabıta Amirliği’nde zabıta ekibiyle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, onlarla tek tek sohbet etti. Yeni başlayan personelle de tanışarak görevlerinde başarılar dileyen Başkan Çolakbayrakdar, "Rabbim, güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Belediye birimleri denildiği zaman vatandaşın aklına zabıta gelmektedir. Zabıta, vatandaşların sokakta gördüğü zaman güven duyduğu kişidir. Toplumun huzuru için çalışan zabıta ekibimiz, aynı zamanda belediyenin görünen yüzüdür. Şükürler olsun ki toplumsal olarak yapılması gereken ne varsa bunları yapma gayreti içerisinde olduk. Şehrin ve vatandaşın huzurunu koruyan zabıta ekiplerimiz, kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde görevini yerine getirmektedir. Huzurlu bir şehirde yaşıyoruz. Bu huzurun içerisinde zabıta ekiplerinin ciddi bir katkısı var. Huzurumuz daim olsun. Özveriyle çalışan tüm zabıta ekiplerimizin çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini "Zabıta ekiplerimiz, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımıza daha güvenli, daha sağlıklı ve daha düzenli bir yaşam alanı oluşturmak için yoğun gayret sarf etmeye devam edecekler" diyerek noktaladı.

Başkan Çolakbayrakdar, konuşmasının ardından Zabıta Müdürü Şaban Yakupoğlu ve zabıta personelinin taleplerini dinlemesiyle program sona erdi.