Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kurban Bayramı öncesi bu kez yetim çocuklar ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Onlarla birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Çocuklarımızın mutluluğunu görmek bizim için çok keyifli. Onların gözlerindeki ışıltı, heyecan ve enerjileri bizim çalışma şevkimizi daha da artırıyor" dedi. Kocasinan Belediyesi’nin ev sahipliğinde, düzenlenen yemek programına; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, meclis üyeleri ve yetim çocuklar ile yakınları katıldı. Program öncesi Başkan Çolakbayrakdar, masaları tek tek dolaşarak çocuklarla sohbet etti ve onlara çeşitli hediyeler ve bayram harçlıklarını dağıttı. Ardından, hep birlikte yemekler yenildi.

Başkan Çolakbayrakdar, Hz. Muhammed’in (S.A.V), "Bir kimse sadece Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu saç teline karşılık ona sevap vardır" sözünü hatırlatarak, "Bizler de bu bilinçle her zaman çocuklarımızın mutluluklarına ortak oluyoruz. soframızın bereketini, bizlere emanet olan yetim çocuklarımız ve yakınlarıyla paylaştık. Onların yüzündeki tebessüm, bizim en büyük mutluluğumuz. Rabb’im yollarını ve bahtlarını açık eylesin. Çocuklarımızın mutluluğu her şeye değer. ‘Çocuk gülerse dünya güler’ anlayışıyla çalışıyoruz. Biz, onların geleceği adına yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.