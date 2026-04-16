Kocasinan Belediyesi tarafından Mimarsinan Mahallesi'ndeki Vali Muammer Güler Stadı'nın tribünlerinden soyunma odalarına ve sentetik çim sahasına kadar baştan aşağı yenilenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen ve küçük sporcularla yakından ilgilenen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her zaman ve her şartta sporun ve sporcunun yanında olduklarını, desteklerini artırarak sürdüreceklerini söyledi.

Stadın tüm gençliğe hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Şimşekspor'un köklü geçmişe sahip olduğunu ve Kayserispor'a önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak, 'Kocasinan Şimşekspor, Bölgesel Amatör Lig'de şehrimizi en iyi şekilde temsil ediyor. Adeta bir futbolcu fabrikası gibi çalışıyor. 1962 yılında kurulan ve o dönemde Ağırnas Şimşekspor olarak bilinen takımımız, Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Bekir Yıldız döneminde bugünkü adını aldı. Bizler de Kocasinan Belediyesi olarak altyapısıyla, tesisleriyle ve sporcularıyla şehrimize futbolcu yetiştirme konusunda elimizden gelen desteği veriyoruz. İlkokul çağından itibaren gençlerimizi sadece futbolla değil, millî ve manevî değerlerle de donatıyoruz. Amacımız; burayı bir spor eğitim merkezi hâline getirmek ve gençlerimizin geleceğine yön verecek bir müessese olarak geliştirmektir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın her alanda yetişmelerini sağlamak adına yoğun gayret sarf ediyoruz. Sportmen ve centilmen bir anlayış içerisinde evlatlarımız yetişirken diğer taraftan da eğitimlerini en güzel şekilde yerine getirmektedirler. Her alanda gençlerimizin yanındayız, geleceğin sporcuları bu statta yetişecek. Hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun.' ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Şimşekspor'un sadece bir futbol takımı değil, aynı zamanda gençlerin gelişimini destekleyen bir spor okulu kimliğine sahip olduğunu da sözlerine ekledi.