"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde, Kocasinan’a gelen depremzedeler yaşadıkları zorlukları anlatarak kendilerine her konuda destek veren Kocasinan Belediyesi’ne teşekkür etti. Türkiye’nin her zaman olduğu gibi bu felakette de tek yürek olduğunu vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ihtiyaç duyulan her alanda 7 gün 24 saat kesintisiz depremzedelerin yanında olduklarını ve olmaya da devam ettiklerini söyledi.

Deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Başkan Çolakbayrakdar, "6 Şubat 2023’te yaşanan ve 11 ilimizde derin yaralar açan asrın felaketinin üzerinden iki yıl geçti. Bu büyük afette on binlerce canımızı kaybettik, acımız tarifsizdi. Ancak o gün, milletimizin fedakârlığını ve dayanışmasını en güçlü şekilde hissettiğimiz anlardan biri oldu. Her zaman dile getirdiğimiz gibi, Türkiye’nin en büyük gücü birliği, beraberliği ve kardeşliğidir. Tüm gücümüzle depremzedelerin yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah, milletimizi ve vatanımızı her türlü felaketten korusun. Rabbim, bir daha böyle acılar yaşatmasın" diye konuştu.

Depremden sonra Kahramanmaraş’tan Kocasinan’a gelen depremzede Ayşe Akbaş ise Kayseri halkına ve Başkan Çolakbayrakdar’a dualar ederek, "Kayseri’de kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Yüreklerimize su serptiniz ve acılarımızı hafiflettiniz" dedi.

"O gece hayatımızın en korkunç anlarını yaşadık"

Deprem anında yaşadığı korku dolu anları anlatan Ayşe Akbaş, Kahramanmaraş’ın 12 Şubat bölgesindeki Kültür Sitesi’nde yaşadığını belirterek, şunları söyledi: "O gün öncesi her şey gayet normaldi, ancak hava çok soğuk ve tuhaf bir hissiyat vardı. Gece aniden sallanmaya başladı, ayağa kalktık ve çocuklarıma tutundum. O an, son anımız gibi düşündük. Evin duvarları yıkılmaya başlıyordu, biz de kendimizi hemen dışarıya attık. Komşularımız da aynı şekilde bağırarak birbirlerini uyarıp dışarı çıkıyordu. Binamızın çevresinde bir boşluk vardı ve herkes oraya toplanmıştı. Sanki yer yarılacak, biz içine gireceğiz. O anda herkesle vedalaşarak durduk. Yakınlarımı ve birlikte büyüdüğüm kardeşim gibi arkadaşlarımı kaybettim. Ama o anda gerçekten olağanüstü bir halimiz vardı. Şoka girmiştik ve elimizden hiçbir şey gelmiyordu".

"Kayseri’de bizi yalnız bırakmadılar"

Depremin ardından ailesiyle birlikte Kayseri’ye yerleştiğini belirten Akbaş, Kayseri halkının ve Kocasinan Belediyesi’nin kendilerine büyük destek verdiğinin altını çizerek, "Memlekete dönmek istesek de cesaret edemedik. Kayseri’de iki yıldan beri ikamet ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Herkes yardımcı olmaya çalıştı. Hastanemizden ulaşım araçlarına kadar devletimiz bize çok yardımcı oldu. Bulunduğumuz bölgede Kocasinan Belediyesi bize destek veriyordu ve başvuru yaptık. Allah razı olsun, Kocasinan Belediyesi ekipleri evimize gelip her türlü konuda yardımcı oldular. Öğrencim vardı ve çocuğumun kitaplarını karşıladılar. Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiğimizde kapımızı çaldılar ve her türlü desteği sundular. Hiçbir konuda bizi geri çevirmediler. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

"Kayseri halkı bize ailemizin bir parçası gibi davrandı"

Kahramanmaraş’ta yaşanan büyük depremin ardından Kayseri’ye yerleşen depremzede Deniz Gurun da yaşadığı korku dolu anları ve sonrasında kendisine verilen destekleri anlattı. Deprem sırasında Kahramanmaraş merkezde olduğunu belirten Gurun, "Kendimi sokağa attığımda, binaların teker teker yerle bir olduğunu görünce ne yapacağımı bilemedim. Sokağın ortasında öylece kaldım. Çok büyük bir felaketti" diyerek yaşadığı şoku dile getirdi.

"Ailemi kaybetme korkusu yaşadım"

Deprem sırasında ailesinin farklı bölgelerde olduğunu ve onlara ulaşamamanın kendisi için çok zor olduğuna değinen Deniz Gurun, "Kardeşim Malatya’da, ailem ise Pazarcık’ta depreme yakalandı ve o gün onlara ulaşamadım. Ailemi kaybetme korkusuyla o günüm çok kötü geçti. Ancak sonrasında ailemin evine ulaştığımda, evlerinin yıkılmadığını ve onları arabada sağ salim bulduğumu gördüm. O an, felaketten sonra ailemi görmek bambaşka bir duygu yaşattı" ifadelerini kullandı.

Depremde birçok insanın hayatını kaybettiğini ve kendisinin de arama kurtarma çalışmalarına katıldığına dikkat çeken Gurun, "Arkadaşımın ablasına ulaşamadık. İnsanların hayatını kaybetmesinin yanı sıra, vücut bütünlüklerinin bozulduğunu görmek çok kötüydü" diyerek yaşadığı acıyı paylaştı.

"Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatan olduğunu bir kez daha anladım"

Kayseri halkının kendilerine bir aile gibi yaklaştığını vurgulayan Gurun, "Kayseri halkına çok teşekkür ediyorum; çünkü bize kendi ailemizden biriymiş gibi yaklaştılar. Hastaneden komşularımıza kadar herkes çok yardımcı oldu. Bu depremde, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatan olduğunu ve bu vatanın asla bölünemeyeceğini daha iyi öğrendim" dedi.

Özellikle Kocasinan Belediyesi’nin yardımlarına dikkat çeken Gurun, "Engelli, depremzede ve durumu iyi olmayan vatandaşlara yaptığı yardımları bizzat gördük. Yardım alıyoruz ve almaya da devam ediyoruz. Bugünümüze şükürler olsun. Kocasinan Belediyesi o zaman bize ulaştı, Allah razı olsun. Kıyafetten gıdaya kadar her konuda destek oldular" ifadelerine yer verdi.

Deniz Gurun, sözlerini başta Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere tüm belediye çalışanlarına ve devlet yetkililerine teşekkür ederek, "Ellerinden geleni yapıyorlar" diyerek noktaladı.