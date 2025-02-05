Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan gübre denetim seferberliği Adana’da da devam ediyor. Denetimlere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu amaçlarının üreticinin güvenilir gübreye erişimini temin ederek taklit ve tağşiş gübrelerin piyasaya arzını önlemek olduğunu söyledi.

Yüreğir ilçesinde Karşıyaka Mahallesinde ekiplerle birlikte gübre denetimine katılan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, gübrenin bitki beslenmesindeki önemine değinerek, bitkinin sağlıklı büyümesinin insan sağlığı ile doğru orantılı olduğunu kaydetti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 3-7 Şubat tarihleri arasında yapılan gübre denetimleri kapsamında Adana’da da 16 ekibin sahada gübre satış bayileri ile üretim yerlerini denetlediğini ifade eden Kökçüoğlu, "Denetimlerimiz şu anda başlatılan denetim seferberliği kapsamında olmakla birlikte yıl boyunca denetimlerimize devam ediyoruz. 1195 adet gübre satış bayisi ile 495 adet de gübre üretim yeri denetlenecek. Denetimlerimizde; Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Yönetmeliği kapsamında; gübre bayilerinin depolarının uygunluğu, gübrelerde tescil belgeleri, karekod, etiket, ambalaj bilgileri vb. hususlar denetçilerimiz tarafından titizlikle kontrol edilmektedir."dedi.

"Gayemiz Bakanlık olarak üreticinin güvenilir gübreye erişimini temin ederek taklit ve tağşiş gübrelerin piyasaya arzını önlemek" diyen İl Müdürü Kökçüoğlu, "Kanun ve yönetmelik çerçevesinde gübre üreten, satan bayilerimize teşekkür ediyoruz. Ancak taklit ve tağşiş gibi olumsuzluklarla karşılaşmamız durumunda da cezai işlem uyguluyoruz. " şeklinde sözlerini tamamladı.