Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, yaz aylarında artan kaçak su kullanımıyla ilgili denetimlerin başlayacağını ve kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağını duyurdu.

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde yaz aylarının gelmesiyle birlikte su kullanımında yaşanan artış, su sıkıntılarını da beraberinde getirdi. Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, ilçede yaşanan su sorununa ve özellikle kaçak su kullanımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Vatandaşların çeşme suyunu bahçe sulamak amacıyla kullandığını ve bu nedenle ilçedeki su basıncında ciddi düşüşler yaşandığını belirten Başkan Cıva, kaçak su kullanımının da yaygın olduğunu vurguladı.

Bazı kişilerin evlerine ulaşmadan su hattından dışarıya boru çekerek bahçelerini suladığını aktaran Cıva, bu yolla ticaret yapanların dahi bulunduğunu söyledi.

Kaçak su kullanımının belediyeye ciddi mali zarar verdiğini ifade eden Başkan Cıva, "Tanklarımızdan çıkan suyun miktarı göz önüne alındığında, toplamda 600 bin lira gelir elde etmemiz gerekirken, belediyemizin kasasına sadece 250 bin lira giriyor. Bu da ilçede yarıdan fazla kişinin kaçak su kullandığını gösteriyor." dedi.

Kaçak su kullanımına karşı ekip kurduklarını ve denetimlerin yakında başlayacağını bildiren Cıva, "Kaçak su kullanan, bahçesini sulayan herkesi tespit edeceğiz. Ceza uygulanacak. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız" ifadelerini kullandı.

İlçede yıllardır süregelen "ahbap-çavuş" ilişkileriyle yönetim anlayışına son verdiklerini vurgulayan Başkan Cıva, tüm vatandaşlara suyu tasarruflu ve yasal şekilde kullanmaları çağrısında bulundu.

"Biz bu ilçeye hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Lütfen belediyenin ve vatandaşın hakkına girmeyin," diyen Cıva, açıklamasını vatandaşlara anlayışları için teşekkür ederek tamamladı.