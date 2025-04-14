Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen çalışmalar devam ediyor.

Başkan Çerçioğlu, Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) hazırlanan memur adaylarının da yanında olmayı sürdürüyor. Bugüne kadar binlerce memur adayının katıldığı KPSS hazırlık kursları tamamıyla ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin uzman kadrosu tarafından gerçekleştirilen KPSS hazırlık kursları kapsamında memur adaylarına genel yetenek ve genel kültür alanlarında dersler veriliyor. Türkçe, matematik, coğrafya, tarih ve vatandaşlık derslerinin yanında öğrencilere soru çözme teknikleri ve sınav esnasında dikkat etmeleri gereken durumlar hakkında da bilgi veriliyor. Ayrıca, kurs süreci boyunca deneme sınavları da düzenleniyor.

Başkan Çerçioğlu, "Öğrencilerimiz için çalışmalarımız devam edecek"

Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen proje ve hizmetlerin devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyemizin eğitimde öncü olan proje ve hizmetleri devam ediyor. Çalışmalarımız ile öğrencilerimizin eğitim hayatları boyunca yanlarında oluyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla 17 ilçemizin tamamında hayata geçirdiğimiz projelerimizi ve hizmetlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.