Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun proje ve hizmetleri, kentin tanıtımında öncü olmaya devam ediyor. Başkan Çerçioğlu’nun girişimleri ile hayata geçen projeler, Aydın’ın kapılarını dünyanın dört bir tarafından gelen turistlere açıyor.

Başkan Çerçioğlu tarafından 2016 yılında Bafa Gölü Tabiat Parkı’nda doğal yaşamın korunması ve bölge turizminin canlandırılması amacıyla Söke ilçesi Serçin Mahallesi’nde açılışı gerçekleştirilen Ekoturizm Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. Bahçe ve tarım alanları Bafa Gölü Tabiat Parkı’nın içerisinde kalan Serçin Mahallesi’nin merkezinde bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi Ekoturizm Merkezi; doğanın korunmasını, çevre duyarlılığının arttırılmasını, doğal yaşamın devamlılığının sağlanmasını, bölgenin dünya turizmine açılmasını ve bölge halkına ekonomik destek olunmasını sağlıyor.

Tabiat parkı bölgesinde biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunan, yöre halkının refahını destekleyen, olumsuz çevre ve sosyo-kültürel faktörleri azaltan, yerel mülkiyet ve istihdam imkanlarını arttıran, toplumun farklı yaşam şartlarına sahip insanlarını bir araya getiren ekoturizm faaliyetleri bölgede yılın her ayında turizm yapılması imkanı da sağlıyor. Ekoturizm faaliyetleri bunların yanı sıra ekonomik, ekolojik ve toplumsal gelişme imkanlarını bir araya getirerek sürdürülebilir gelişmeye de imkan sunuyor.

Ücretsiz bisiklet ve kano turlarına yoğun ilgi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ekoturizm Merkezi, bölge doğası ve vahşi yaşamının koruma altına alınmasını sağlamasının yanı sıra bölge tanıtımına da katkı sağlıyor. Endemik bitkilere, üç yüzden fazla kuş türüne, tarihi manastır ve eserlere, yöreye özgü fauna ve floraya ev sahipliği yapmasının yanı sıra kampçılık, kaya tırmanışı, fotoğrafçılık, kuş gözlemciliği, sportif balıkçılık, trekking imkanlarını da sunan Bafa Gölü Tabiat Parkı’nın kapıları Büyükşehir Belediyesi Ekoturizm Merkezi sayesinde dünyaya açılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Ekoturizm Merkezi’ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistler rehberlik hizmetinin yanı sıra bölgeyi daha yakından tanımak için ücretsiz bisiklet ve kano da kiralayabiliyor.

“Ekoturizm Merkezi bölge ekonomisini de canlandırdı”

Büyükşehir Belediyesi Ekoturizm Merkezi’nin doğa ve vahşi yaşama sahip çıkılmasını sağlamasının yanı sıra bölge ekonomisini de canlandırdığını belirten Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü personeli Bahar Kıran, “Özlem Başkanımızın 2016 yılında turizme kazandırdığı Serçin Ekoturizm Merkezi her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamakta. Ekoturizm Merkezi’nin açılmasındaki ilk amaç yerli halkın kalkınmasıydı. Bu amacı da sağlamış bulunmaktayız. Ekoturizm Merkezi bölge ekonomisini de canlandırdı. Özlem Başkanımız sayesinde burada bir restoran açıldı, bölgeye gelen turistler yerel halktan ürünler satın alıyor. Fotoğrafçılar, kuş gözlemcileri, tabiat parkını görmek isteyen yerli ve yabancı turistler başta olmak üzere bölgeye her yıl binlerce ziyaretçi geliyor. Dolayısıyla burası yerli ve yabancı turistler için büyük bir cazibe merkezi haline geldi. Bu bölgede bulunan Bafa Gölü Tabiat Parkı dünyada çok az örneği olan yerlerden. Burada endemik bitki türleri var, Bafa Gölü’nün içerisinde başta yılan balığı olmak üzere birçok balık türü var, bölgeye her yıl yüzlerce kuş türü geliyor. Bölgede özellikle flamingo ve pelikanlar olmak üzere doğal yaşamın devamlılığı dünyanın her yerinden gelen vatandaşların ilgisini çekmekte.

Serçin Ekoturizm Merkezi’ne geldiğinizde burada sizleri rehberimiz karşılamakta. Rehberimiz misafirlere bölge hakkında bilgi vermekte ve gezi rotası oluşturulmasına yardımcı olmakta. Ayrıca buradan ücretsiz bir şekilde alabileceğiniz bisiklet ve kanolar ile bölgede gezinti yapılabilmekte. Buraya gelen vatandaşlarımız bölgenin görsel güzelliği, doğal yaşamı, Serçin Ekoturizm Merkezi’ndeki hizmetlerimiz ve yerel halkın ilgisi nedeniyle bölgeye hayran kalarak ve Özlem Başkanımıza teşekkür ederek ayrılıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Belgesellerde izlediğimiz yerlere benzemiş”

Bafa Gölü Tabiat Parkı’na hayran kaldığını belirterek Başkan Çerçioğlu’na teşekkür eden Emine Işık, “Şu anda Serçin Ekoturizm merkezindeyiz. Buranın ismini çok duymuştum fakat gelememiştim. Burada inanılmaz bir doğa var, doğal yaşama çok değer verilmiş. Bir sürü kuş türünü ve flamingoları gördük. Bu açıdan çok memnun oldum, burayı görmek için geç kalmışız. Çok güzel, çok etkilendim. Doğanın, tarihin, tüm doğal yaşamın burada bizi bekliyor olması çok güzel. Rehberimiz eşliğinde ücretsiz bir bisiklet turu yaptık, rehberimiz bize söylüyor nereleri gezmemiz gerektiğini ve ücretsiz kano kiraladık. Ben çok mutlu oldum, çok beğendim. Harika bir çalışma olmuş. Belgesellerde izlediğimiz yerler var, mesela yurtdışında bir yer olsa biz oraya çok heyecan duyarız ama aslında Aydın’a ne kadar yakın bir rotada harika, gezebileceğiniz, çok güzel bir doğası olan, havası çok güzel böyle bir yer var. Burası doğal yaşamı korunan bir yer ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin buraya sahip çıkmış olması, buraya tekrar değer vermiş olması çok güzel. Başkanımıza teşekkür ediyorum, buna sahip çıkıldığı için teşekkürler Özlem Başkanımıza, her şey çok güzel olmuş” dedi.

“Özlem Başkanımıza bu imkânları sunduğu için teşekkür ederiz”

Bisiklet ve kano gezisi gerçekleştirdiğini söyleyen Özlem Afşar, Ekoturizm Merkezi’ni hayata geçiren Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti. Afşar, “Aydın’dan buraya geldim. Buradaki rehberimiz sayesinde bisikletleri ücretsiz bir şekilde temin ederek Bafa Gölü Tabiat Parkı’na flamingoların doğal yaşam alanını birebir gözlemleyerek ve diğer kuş türlerinin de flamingolar ile burada yaşadığına şahit olarak bisiklet eşliğinde bu doğal alanı keşfetme imkanımız oldu. Kanoları da ücretsiz bir şekilde rehberden temin ederek Bafa Gölü’nde açılıp flamingoları daha yakından tanıma şansımız oldu, Bafa Gölü’ndeki çevreyi, dağların doğal yapısını birebir görme şansımız oldu. Mutluyum, Özlem Başkan’a bu imkânları bizlere sunduğu için çok teşekkür ederiz” diye konuştu.