Aydın Büyükşehir Belediyesi, çevre ve temizlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla Yenipazar ilçesine 100 adet çöp konteyneri hibe etti.

Yenipazar Belediyesi, konteynerleri teslim alarak mahallelerdeki eksikleri hızla gidermek üzere çalışmalara başladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun desteklerinden dolayı memnuniyetini dile getiren Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, "İlçemize 100 adet yeni çöp konteyneri hayırlı olsun. Mahallelerimizin ihtiyacını gidermek için Yenipazarımıza konteynerleri hibe eden, bizlerin arkasında her zaman kaya gibi duran Topuklu Efemiz, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ederim" dedi.