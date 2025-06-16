Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz tatiline girmeye hazırlanan çocuklar için gerçekleştirilecek olan ‘Karne Şenliği’ için geri sayım başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılını geride bırakan çocuklar için dopdolu bir Karne Şenliği düzenliyor. 20-21-22 Haziran tarihlerinde Tekstil Park’ta gerçekleştirilecek şenlik, birbirinden renkli etkinlikleriyle hem çocuklara hem de ailelerine unutulmaz anlar yaşatacak. Çocuklar, birbirinden renkli ve keyifli etkinliklerle yaz tatiline coşkulu bir başlangıç yapacak. Etkinlikler, 19 Haziran Perşembe akşamı saat 20.30’da sevilen sanatçı Melis Fis konseriyle başlayacak. Konserin ardından etkinlikler üç gün boyunca 17.00-21.30 saatleri arasında Tekstil Park içerisinde bulunan Fuar Aydın alanında devam edecek. Karne Şenliği boyunca çocuklar, şişme oyun parkurları, survivor ve mini survivor oyun alanları, oyun çadırları, mini disko ve sahne etkinlikleriyle doyasıya eğlenecek. Ayrıca yüz boyama atölyesi, sosis balon atölyesi, tahta bacak ve maskot gösterileri ile akrobat, jonglör ve sihirbaz gösterileri de şenlikte çocuklar ile buluşacak. Etkinlik alanında çocuklara özel pamuk şeker ve patlamış mısır ikramları da yapılacak. Aileler ve çocuklar, Karne Şenliği ile yaz tatiline coşkulu bir yapacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çocukların mutlu ve sağlıklı bir yaz geçirmesini dileyerek "Karne Şenliği ile çocuklarımıza hem eğlenceli hem de unutamayacakları bir tatil hediyesi vereceğiz. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini bu büyük şenliğe bekliyoruz" dedi.