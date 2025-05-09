2. Aydın Kitap Fuarı, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde kapılarını açmaya hazırlanıyor.

23 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Fuar Aydın’da düzenlenecek fuara ünlü yazarlar ve yayınevleri katılacak, söyleşiler ile imza günleri düzenlenecek. Vatandaşlar, 2. Aydın Kitap Fuarı’nı her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın Tekstil Parkı içerisinde açılışı gerçekleştirilen Fuar Aydın’da düzenlenecek 2. Aydın Kitap Fuarı’na tüm vatandaşları davet eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Fuar Aydın’da bir kez daha Aydın Kitap Fuarı’na ev sahipliği yapacağız. 2’ncisi düzenlenecek olan Aydın Kitap Fuarı’na tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Unutmamalıyız ki kitaplar, aydınlık yarınlarımıza açılan kapıların anahtarlarıdır" ifadelerini kullandı.