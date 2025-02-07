Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kentin dört bir yanında her yaştan vatandaşa yönelik düzenlediği kültür ve sanat etkinliklerine devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, perdelerini bir kez çocuklar için açtı. Deprem gerçeğini eğlenceli ve öğretici bir yaklaşım ile anlatan ’Tıngır Mıngır Ülke’ isimli oyun, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın uzman oyuncuları tarafından Nazillili çocuklar için sergilendi. Minikler, Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyun ile unutulmaz bir gün yaşadı. Çocuklar ve veliler, öğretici tiyatro etkinliklerini kendileri ile buluşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.