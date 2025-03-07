Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuşadası’ndan Buharkent’e kadar Aydın’ın tüm ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kentin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Bakım, peyzaj, trimör, budama ve düzenleme çalışmaları Aydınlı vatandaşlardan tam not alıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalar ile Aydın’ı rengârenk çiçekler ile süslüyor. Kent genelinde dikimi gerçekleştirilen tüm çiçekler Büyükşehir Belediyesi’nin fidanlıklarında kadınlar tarafından yetiştiriliyor. Kadınların emeği ile üretilen rengârenk çiçekler, yine kadınlar tarafından kentin dört bir yanına dikiliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin kadın personellerinin emekleri ile yetiştirilen çiçeklerin renk ahengi görenleri hayran bırakıyor.

"Kadınlarımızın güç birliği ile çok güzelsin Aydın"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kadınlar ile güç birliği içerisinde Aydın için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Başkan Çerçioğlu, "Cumhuriyet kenti Aydınımıza değer katan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aydınımızın güzelliğine güzellik katmak için kadınlarımız ile el ele vererek hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yaparak, kadınlarımızın ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde özgürce ve daha fazla yer alabilmelerini sağlayacak hizmetler üreterek kentimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Kentimize ve hemşehrilerimize hizmetlerimizi ulaştırmak için gecelerini gündüzlerine katan Büyükşehir Belediyemizin tüm kadın personellerinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Kadınlarımızın güç birliği ile çok güzelsin Aydın" ifadelerini kullandı.